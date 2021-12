Verona - Fiorentina 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Fiorentina chiude il 2021 con un pareggio recuperando per la seconda partita di fila da una situazione di svantaggio: 1-1 il risultato del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Alla rete dell'1-0 firmata in avvio da Lasagna, ha risposto nel finale un gol di Castrovilli.

Risultato tutto sommato giusto per la partita condotta dai viola che nel primo tempo hanno sofferto il grande dinamismo degli uomini di Tudor, chiudendo meritatamente in svantaggio. Diverso il piglio adottato nella ripresa, quando anche grazie alle sostituzioni (ad eccezione dello sfortunato Saponara, costretto a lasciare il campo anzitempo per la seconda partita di fila, stavolta per infortunio) la formazione gigliata ha cercato con maggiore convinzione il pareggio, ottenendolo col ritrovato Castrovilli.

Il tabellino

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Sutalo, Casale; Tameze, Ilic, Veloso (46' Bessa), Lazovic; Lasagna, Caprari (81' Cancellieri); Simeone. A disp.: Pandur, Berardi, Cetin, Rüegg, Ragusa, Coppola, Hongla. All. Tudor.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (71' Odriozola), Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura (46' Castrovilli), Torreira, Duncan; Sottil (63' Saponara, 70' Callejón), Vlahovic, González. A disp.: Rosati, Cerofolini, Martinez Quarta, Maleh, Pulgar, Benassi, Odriozola, Nastasic, Kokorin. All. Italiano.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 15' Lasagna (H), 82' Castrovilli (F).

Note - ammoniti Tudor (non dal campo), Bessa, Ilic (H), Venuti, Terzic (F). Recupero: 1' pt, 5' st.

