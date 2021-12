Verona-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la frenata interna di domenica contro il Sassuolo, primo “X” della stagione e seguente ad un tris di vittorie, una Fiorentina in piena bagarre per un posto in Europa prova ad accelerare il passo ed a chiudere in bellezza il 2021 contro il Verona. Il 2-2 contro gli emiliani è stato anche l’epilogo dell’ultimo pareggio tra toscani e veneti al “Bentegodi”, nel lontano febbraio 2000: da allora l’Hellas ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro la Fiorentina tra le mura amiche. I gialloblu nell’ultimo mese di partite sono scivolati al tredicesimo posto della graduatoria, dopo aver messo in cascina appena quattro punti nelle ultime cinque uscite (vittoria a Venezia, pareggio casalingo col Cagliari e tre battute d’arresto con Sampdoria, Atalanta e Torino), e sono stati anche estromessi dal tabellone della Coppa Italia per effetto della sconfitta subita con l’Empoli mercoledì scorso.

Verona-Fiorentina, le scelte di Tudor

L’allenatore dell’Hellas deve fare i conti con le assenze di Ceccherini e Magnani, fermati dalle squalifiche, e con il possibile forfait di Gunter, alle prese con un fastidio al polpaccio: in caso di definitivo forfait del tedesco, davanti a Montipò si accomoderanno Casale, Cetin e Sutalo. Nella linea dei centrocampisti Faraoni a destra e Lazovic al sinistra, al centro Veloso e Tameze (ma c’è anche l’opzione Ilic), mentre in attacco i problemi alla schiena di Barak tengono in preallarme uno tra Lasagna (favorito) e Bessa per il posto al fianco di Caprari sulla tre quarti per innescare Simeone di punta. Soluzione d’emergenza creativa per il pacchetto difensivo, l’arretramento di Veloso con Ilic e Tameze in mezzo alla mediana.

Verona-Fiorentina, le scelte di Italiano

Nell’elenco degli abili ed arruolati mancano solo Dragowski, che tra i pali lascerà ancora il posto a Terracciano, e Amrabat non convocato per problemi familiari, oltre a Biraghi squalificato. Difesa a quattro per l’allenatore dei viola con Odriozola a destra (in ballottaggio con Venuti), Terzic sul versante mancino e la coppia Milenkovic-Martinez Quarta in mezzo, sebbene Igor (riciclabile anche sulla fascia) reclami spazio. A centrocampo Pulgar rientra in gioco per una maglia da contendere per il ruolo di regista a Torreira, che resta comunque il pole nell’undici iniziale, ai lati Bonaventura e Duncan il quale potrebbe vincere la concorrenza di Maleh. Tridente offensivo con Vlahovic, Gonzalez e uno tra Saponara e Callejon. Meno probabile l’utilizzo dal primo minuto di Castrovilli e Sottil.

Verona-Fiorentina , le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò, Sutalo, Cetin, Casale, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Lasagna, Caprari, Simeone. All. Tudor

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Verona-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Fiorentina sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.