Verona - Genoa 1-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Un gol arrivato nei primissimi minuti regala la vittoria a Tudor e la prima sconfitta in Serie A per Blessin. I gialloblu salgono quindi al nono posto, mentre i liguri rimangono lontani tre lunghezze dalla zona salvezza. Una partita aperta dal gol di Simeone dopo 5': Caprari ruba palla, Bessa lancia il Cholito, che trafigge Sirigu e sblocca il match.

Poi la squadra rossoblu se la gioca a viso aperto e la partita diventa divertente e incerta, ma è sempre la formazione di casa a dare la sensazione di poter far male al Grifone, come in occasione del palo colpito da Caprari (determinante il tocco di Sirigu).

Anche la ripresa si gioca su ritmi alti e con ribaltamenti continui, ma è sempre Simeone a sfiorare il gol, mentre la squadra di Blessin fatica a rendersi pericolosa nell'area dell'Hellas. Alla fine l'1 a 0 non si schioda e al Bentegodi si può festeggiare un'altra vittoria importante che impreziosisce la stagione gialloblu.

Il tabellino

MARCATORI: Simeone (HV) al 5'

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni (dal 79' Sutalo), Tameze, Ilic, Lazovic (dal 70' Depaoli); Bessa (dal 70' Hongla), Caprari (dal 90' Frabotta); Simeone.

A DISPOSIZIONE: Chiesa, Boseggia, Cancellieri, Retsos, Praszelik. ALLENATORE: Igor Tudor.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Frendrup; Badelj, Sturaro (dal 46' st Galdames); Gudmundsson (dal 46' st Yeboah), Melegoni (dal 78' Ekuban), Portanova (dal 63' Amiri); Destro (dal 63' Piccoli).

A DISPOSIZIONE: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Hernani. ALLENATORE: Alexander Blessin.

ARBITRO: Francesco Fourneau (Sez. AIA di Roma 1).

ASSISTENTI: Valeriani (Sez. AIA di Ravenna), Cecconi (Sez. AIA di Empoli).

NOTE - Ammoniti: Sturaro, Ceccherini, Tameze, Bessa, Gudmundsson, Casale, Hefti.

Verona - Genoa 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Verona - Genoa 1-0 giocata lunedì 4 aprile sono disponibili su Sky Sport