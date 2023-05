Verona-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della terza vittoria consecutiva. L'Inter, dopo le affermazioni con Empoli e Lazio, vuole altri tre punti nella gara con il Verona, in programma mercoledì 3 maggio alle 21 al Bentegodi e valevole per la 33esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri si trovano al momento al quarto posto della classifica a pari merito con Milan e Roma con i loro 57 punti e non possono quindi permettersi passi falsi se vogliono andare alla ricerca di un posto Champions. Vietato sbagliare, tuttavia, anche per gli scaligeri, che, con il pareggio di Cremona, hanno agganciato al terzultimo posto della classifica lo Spezia. I veneti, reduci da quattro risultati utili consecutivi, vogliono prolungare la propria striscia positiva per andare alla conquista della salvezza.

Verona-Inter, le scelte di Zaffaroni

Zaffaroni, per la sfida contro l'Inter, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Lasagna, che, in ogni caso, non dovrebbe far parte della formazione iniziale. Modulo di partenza sarà il 3-4-2-1, con Lazovic e Verdi ad agire alle spalle dell'unica punta Djuric. In mezzo al campo Abildgaard al fianco di Tameze, con Faraoni e De Paoli sulle corsie esterne. In difesa Magnani, Hien ed uno tra Dawidowicz e Ceccherini. In portà Montipò.

Verona-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, sarà ancora privo di Skriniar, per il quale la stagione potrebbe essere già finita, e Gosens, che ha riportato la lussazione della spalla in occasione del gol segnato contro la Lazio. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, dovrebbero rivedersi dal primo minuto Dzeko e Lautaro, pronti a rilevare Lukaku e Correa. A centrocampo verso un turno di riposto Mkhitaryan, con il terzetto formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco, mentre in difesa dovrebbe esserci spazio per De Vrij al posto di Acerbi. Insieme all'olandese D'Ambrosio e Bastoni.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Lazovic, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Verona-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Verona-Inter, in programma mercoledì 3 maggio alle 21 allo stadio Bentegodi e valevole per la 33esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.