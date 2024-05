Dove vedere Verona-Inter: tv, streaming e probabili formazioni

Si chiuderà a Verona il campionato dell'Inter. I nerazzurri, che hanno conquistato ormai già da settimane lo scudetto, faranno visita agli scaligeri di Marco Baroni nell'ultima giornata di serie A. Un match valido soltanto per le statistiche, dato che anche i veneti, grazie alla vittoria di Salerno, hanno raggiunto quello che era il loro obiettivo, ovvero la salvezza.

Verona-Inter, le scelte di Baroni

Baroni, per l'ultima gara di campionato contro l'Inter, dovrà fare a meno di Duda, fuori per squalifica. Modulo di partenza sarà il 4-2-3-1, con Bonazzoli e Swiderski a contendersi il ruolo di prima punta. Sulla trequarti, invece, agiranno Noslin, Suslov e Lazovic, con Serdar e Folorunsho a formare la coppia di centrocampo. In difesa certi del posti Dawidowicz, Coppola e Cabal, con l'altra maglia contesa da Centonze e Tchatchoua.

Verona-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per l'ultimo impegno stagionale, potrebbe effettuare numerose rotazioni nella formazione iniziale. In attacco possibile chance per Arnautovic e Sanchez, con Lautaro e Thuram inizialmente in panchina. A centrocampo verso una maglia dal primo minuto Frattesi, che dovrebbe essere preferito a Mkhitaryan per affiancare Calhanoglu (ma scalpita anche Asllani) e Barella. Sulle corsie esterne Dumfries e Carlos Augusto, in difesa Bisseck, De Vrij e Bastoni. Tra i pali Audero rileverà Sommer.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Verona-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Inter, in programma domenica 26 maggio alle 20.45 allo stadio Bentegodi e valevole per l'ultima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.