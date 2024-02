Dove vedere Verona-Juventus in tv e streaming: le probabili formazioni

Un periodo difficile, con appena un punto raccolto nelle ultime tre partite. La Juventus, reduce dai ko con Inter e Udinese e scivolata a -7 dalla vetta, è chiamata ad invertire la recente tendenza negativa nella gara di Verona, in programma sabato 17 febbraio alle 18 allo stadio Bentegodi e valevole per la 25esima giornata di serie A. I bianconeri hanno bisogno del successo non solo per non perdere ulteriore contatto dal primo posto, ma anche per difendere la seconda posizione dagli assalti del Milan, oggi distante appena una lunghezza dagli uomini di Massimiliano Allegri. Gli scaligeri, invece, hanno bisogno di punti per tentare di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Verona-Juventus, le scelte di Baroni

Baroni, per la partita contro la Juventus, si affiderà al 4-2-3-1, con Folorunsho, Suslov e Lazovic ad agire alle spalle di Noslin. In mezzo al campo Serdar al fianco di Duda, mentre la coppia centrale di difesa sarà formata da Magnani e Dawidowicz. Sulle corsie esterne Tchatchoua ed uno tra Cabal e Vinagre, tra i pali Montipò.

Verona-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, recupera Vlahovic, che potrebbe essere schierato fin dal primo minuto. Al fianco del serbo, a comporre il tandem d'attacco nel 3-5-2 bianconero, uno tra Chiesa (in leggero vantaggio) e Yildiz. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con McKennie e Rabiot ai suoi lati, corsie esterne presidiate da Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. In difesa, al posto dello squalificato Bremer, dovrebbe esserci Rugani a completare il reparto con Gatti e Danilo.

Verona-Juventus, le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Verona-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Juventus, in programma sabato 17 febbraio alle 18 allo stadio Bentegodi e valevole per la 25esima giornata di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.