Verona-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della quinta vittoria consecutiva. La Juventus, reduce dal successo per 2-0 contro l'Inter, che ha permesso agli uomini di Massimiliano Allegri di accorciare sulla zona Champions, andrà a caccia di una nuova affermazione sul campo del Verona nella gara in programma giovedì 10 novembre alle 18.30 e valevole per la 14esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui le ambizioni bianconere si incroceranno con la fame di punti salvezza dei veneti: gli scaligeri, reduci da ben otto sconfitte consecutive, sono infatti precipitati all'ultimo posto della classifica con appena cinque punti raccolti fin qui, a -4 dalla zona salvezza.

Verona-Juventus, le scelte di Bocchetti

Bocchetti, per la gara contro la Juventus, dovrà fare a meno di Magnani, fermato dal giudice sportivo, e degli infortunati Faraoni, Ilic e Piccoli. Nel 3-4-2-1 scaligero ci sarà spazio per Kallon e Verdi (favorito su Hongla) alle spalle dell'unica punta Henry, con Depaoli, Tameze, Veloso e Doig a formare la linea di centrocampo. In difesa, a protezione del portiere Montipò, ci saranno Dawidowicz, Gunter e Ceccherini.

Verona-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà ancora privo di Vlahovic, mentre torneranno a disposizione Paredes e Kean, che dovrebbero però partire dalla panchina. Nel 3-5-1-1 bianconero Miretti e Di Maria si contendono una maglia per agire a supporto di Milik, mentre non sembrano esserci dubbi in mezzo al campo, dove ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In difesa tornerà dal primo minuto Bonucci, che completerà il reparto con Bremer e Danilo. In porta Szczesny.

Verona-Juventus, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Verdi, Kallon; Henry. All. Bocchetti

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri

Verona-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Verona-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.