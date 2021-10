Verona-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vietato fallire per la Juventus. I bianconeri, dopo il clamoroso ko interno con il Sassuolo che li ha fatti sprofondare a -13 dalla vetta, non possono permettersi passi falsi contro il Verona nella gara valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio sabato 30 ottobre alle 18). La formazione di Allegri sta faticando non poco in questa prima parte di campionato, con l'obiettivo scudetto che sembra già fuori portata, mentre dall'altra parte gli scaligeri, dopo un inizio difficile e grazie ad un attacco che segna a raffica (già 22 le reti realizzate dai veneti), hanno cambiato marcia con l'arrivo di Igor Tudor in panchina risalendo fino a metà classifica.

Verona-Juventus, le scelte di Tudor

Tudor, in vista della partita contro la Juventus, è alle prese con il dubbio Ilic, uscito malconcio dalla sfida contro l'Udinese. Nel 3-4-2-1 scaligero ci sarà spazio per uno tra Simeone e Kalinic al centro dell'attacco, con alle spalle Barak e Caprari. In mezzo al campo Tameze e Veloso, con Faraoni e Lazovic in pole position per presidiare le corsie esterne. In difesa ballottaggio Magnani-Ceccherini per completare il reparto con Dawidowicz e Gunter, tra i pali Montipò.

Verona-Juventus, le scelte di Allegri

Diversi i dubbi di formazione per Allegri, che per la partita di Verona dovrà fare a meno degli infortunati De Sciglio, Bernardeschi e Kean. In attacco conferme in vista per Dybala e Morata, ma occhio alla carta Kaio Jorge, con il brasiliano che ha convinto quando è entrato contro il Sassuolo. A centrocampo possibile turno di riposo per Locatelli, con Arthur che si candida ad una maglia da titolare per affiancare Bentancur. Sulle fasce ancora Cuadrado e Chiesa, mentre in difesa si rivedrà dal primo minuto Chiellini insieme a Bonucci, Danilo ed Alex Sandro. In porta, dopo la panchina con il Sassuolo, tornerà Szczesny al posto di Perin.

Verona-Juventus, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri

Verona-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.