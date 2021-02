Verona-Juventus, le probabili formazioni: Morata verso il forfait, spazio per Kulusevski

Bianconeri in emergenza, possibile chance dal primo minuto per Dragusin

Dare continuità alla vittoria ottenuta per 3-0 contro il Crotone. Questo l'obiettivo della Juventus che sabato 27 febbraio, alle 20.45, farà visita al Verona nella gara valevole per la 24ª giornata di Serie A. Un match nel quale i bianconeri, attualmente terzi, andranno a caccia dei tre punti per rimanere in scia di Inter e Milan, distanti rispettivamente otto e quattro lunghezze. Gli scaligeri, che hanno già fermato la Vecchia Signora sul pari nella sfida di andata, terminata sul punteggio di 1-1, cercheranno un risultato positivo per sognare ancora un posto in Europa League.

Verona-Juventus, le scelte dei due allenatori

Juric, per la gara contro i bianconeri, dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1, con Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna. In mezzo al campo Tameze e Ilic con Lazovic e Dimarco sull corsie esterne, mentre in difesa conferma in vista per il terzetto composto da Magnani, Gunter e Lovato.

Situazione di piena emergenza dall'altra parte per Andrea Pirlo, che dovrebbe optare per il 4-4-2. Tandem d'attacco obbligato vista l'assenza di Dybala e le precarie condizioni fisiche di Morata, con Kulusevski che affiancherà Cristiano Ronaldo. A centrocampo, dove mancherà Arthur, Ramsey favorito su Rabiot per una maglia accanto a Bentancur, mentre sulle fascie agiranno McKennie e Chiesa. Uomini contati in difesa, reparto nel quale la Juventus dovrà fare a meno di Cuadrado, Bonucci e Chiellini. Coppia centrale quindi composta da Demiral e De Ligt, con Dragusin che si candida per una maglia da titolare sulla destra. Dall'altra parte ci sarà invece Alex Sandro.

Verona-Juventus, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Juventus (4-4-2): Szczesny; Dragusin, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo