Verona-Lazio 4-1, Simeone da impazzire

Una domenica da ricordare per il Verona e, soprattutto, per il Cholito Simeone: suoi i 4 gol che schiantano la Lazio e fanno andare in crisi la squadra di Sarri. I ragazzi di Tudor trovano una grande vittoria al Bentegodi, di fronte al proprio pubblico, riscattandosi dalla sconfitta del Meazza subita in rimonta dal Milan. Questa volta niente scivoloni nella ripresa, anche se più di uno spavento c'è stato.

Articolo su Verona Sera

Il tabellino

HELLAS VERONA - LAZIO 4-1

Reti: 30' pt, 36' pt, 17', 47' st Simeone, 1' st Immobile

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter (dal 24' st Sutalo), Casale (dal 44' pt Ceccherini); Faraoni, Veloso (dal 24' st Tameze), Ilic (dal 35' st Hongla), Lazovic (dal 35' st Magnani); Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Cancellieri, Rüegg, Bessa

Allenatore: Igor Tudor

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj (dal 11' st Lazzari); Milinkovic-Savic, Leiva (dal 18' st Cataldi), Akpa-Akpro (dal 11' st Luis Alberto); Anderson, Immobile, Pedro (dal 26' st Moro)

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Escalante, Romero, Vavro, Floriani, Basic, Muriqi

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)

Assistenti: Tolfo (Sez. AIA di Pordenone), Vono (Sez. AIA di Soverato)

NOTE. Ammoniti: Veloso, Patric, Ceccherini