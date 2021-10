Verona-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Verona prova a sfatare il tabù Lazio. I veneti, forti delle due affermazioni casalinghe contro Roma e Spezia, provano ad interrompere il digiuno interno contro i biancocelesti che hanno espugnano il campo gialloblu nelle ultime quattro sfide. La squadra di Sarri, a caccia del quinto sigillo nel torneo, deve inoltre ancora piazzare un “clean sheet” in campionato: è dal 1954/55 che non inizia un torneo di Serie A senza mai tenere la porta inviolata nelle prime nove partite giocate. Migliorando contestualmente anche il rendimento offensivo in trasferta, considerando che ha mancato l’appuntamento con il gol in ben cinque degli ultimi sette impegni esterni. E si affida, per questo, al solito Ciro Immobile, attuale capocannoniere di serie A, che ha colpito il Verona sei volte nelle ultime sette sfide, timbrando due doppiette ed un tripletta

Verona-Lazio, le scelte di Tudor

Un ballottaggio per reparto nella fila scaligere. In difesa, davanti a Montipò, dovrebbero ripartire dal 1’ sia Casale che Gunter, mentre si giocano il terzo posto nel reparto Dawidowicz e Ceccherini (più attardato nella rincorsa Magnani). Più definito il panorama della linea mediana, che dovrebbe essere composta da Faraoni, Ilic, Veloso e Lazovic sebbene Bessa e Tameze reclamino spazio. Barak e Caprari dovrebbero supportare Simeone, che potrebbe partire titolare a scapito di Kalinic

Verona-Lazio, le scelte di Sarri

Scelte obbligate in casa biancoceleste nel pacchetto difensivo: le squalifiche di Luiz Felipe ed Acerbi consentiranno a Patric e Radu di essere schierati nell’undici iniziale, con i lati Hysaj e – a destra – uno tra Lazzari e Marusic col secondo favorito. A centrocampo probabile terza panchina consecutiva per Luis Alberto, considerando le dichiarazioni di Sarri che ha allontanato l’ipotesi di una convivenza in mediana tra lo spagnolo e Milinkovic-Savic, il quale a centrocampo verrà quindi schierato con Basic e Lucas Leiva preferito a Cataldi. In avanti Immobile, Felipe Anderson e Pedro, con quest’ultimo che deve però guardarsi da un Zaccagni completamente ristabilito e già visto all’Europa in Europa League. Ritorno di Reina in porta.

Verona-Lazio, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Gunter, Casale, Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic, Caprari, Barak; Simeone. All. Tudor

Lazio (4-3-3): Reina, Marusic, Patric, Radu, Hysaj, Leiva, Milinkovic, Basic, Felipe Anderson, Pedro, Immobile. All. Sarri

Verona-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.