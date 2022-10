Verona-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'amarezza per il ko (tra le polemiche arbitrali) in Champions League con il Chelsea è ancora fresca, ma per il Milan, adesso, è nuovamente tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. I rossoneri, al momento al terzo posto della classifica insieme a Lazio e Udinese a -3 dal Napoli capolista, faranno visita domenica 16 ottobre alle 20.45 al Verona nella gara valevole per la decima giornata di serie A. Un match in cui il Diavolo andrà ovviamente a caccia dell'intera posta in palio, mentre gli scaligeri, sulla cui panchina farà il proprio esordio Bocchetti, subentrato al posto dell'esonerato Cioffi, cercheranno di tornare a muovere la classifica dopo le ultime quattro sconfitte consecutive.

Verona-Milan, le scelte di Bocchetti

Bocchetti, per la sua prima sulla panchina del Verona, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Verdi e Hrustic (più di Piccoli e Kallon) ad agire sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Henry. A centrocampo Tameze al fianco di Veloso, con Faraoni (in vantaggio su Depaoli) e Doig sulle corsie esterne. In difesa, dove mancherà lo squalificato Ceccherini, spazio per Hien con Gunter e Cabal, mentre tra i pali ci sarà Montipò.

Verona-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, ancora alle prese con una lunga lista di indisponibili, si affiderà al 4-2-3-1, con Giroud favorito su Rebic e Origi per il posto da prima punta. Alle spalle del francese confermati Diaz e Leao, con l'altra maglia contesa da Krunic (in leggero vantaggio) e Messias. Coppia di centrocampo formata da Bennacer e Tonali, mentre in difesa sono certi del posto Kalulu, Tomori ed Hernandez: ballottaggio tra Gabbia e Dest per completare il reparto. In porta, con Maignan ancora ai box, ci sarà Tatarusanu.

Verona-Milan, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry. All. Bocchetti

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Verona-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Verona-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.