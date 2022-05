Verona-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per fare un ulteriore passo verso lo scudetto. Questo l'obiettivo del Milan, che domenica 8 maggio, alle 20.45, farà visita al Verona nella gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, che al momento viaggiano con due punti di vantaggio sull'Inter, vogliono conquistare l'intera posta in palio per poi affrontare con maggior serenità gli ultimi due impegni contro Atalanta e Sassuolo. Quella del Bentegodi, tuttavia, sarà una sfida tutt'altro che semplice: gli scaligeri sono infatti reduci da ben 7 punti raccolti nelle ultime tre partite ed esprimono un calcio tra i migliori del torneo. Al Diavolo, per compiere il blitz, servirà quindi una prova priva di sbavature.

Verona-Milan, le scelte di Tudor

Tudor, per la gara contro il Milan, si affiderà al consueto 3-4-2-1, con Barak e Caprari chiamati ad agire alle spalle di Simeone in attacco. In mezzo al campo spazio per Ilic e Tameze (solo panchina per Veloso), con Faraoni e Lazovic (in vantaggio su Depaoli) a presidiare le corsie esterne. Pacchetto difensivo formato da Casale, Gunter e Ceccherini, in porta Montipò.

Verona-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per il match di Verona, ritrova Florenzi, che però partirà dalla panchina. Il modulo di riferimento, come di consueto, sarà il 4-2-3-1, con Giroud in vantaggio su Ibrahimovic per un posto al centro dell'attacco. Alle spalle del francese ci saranno Leao, Kessie ed uno tra Messias e Saelemakers, mentre a centrocampo Tonali sarà affiancato da Bennacer. Nessuna novità in difesa, con Tomori e Kalulu a comporre la coppia centrale e Calabria ed Hernandez sulle corsie laterali. In porta Maignan.

Verona-Milan, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Fiorentina (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessias, Leao, Giroud. All. Pioli

Verona-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Verona-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Riccardo Montolivo.