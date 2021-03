Verona-Milan, le probabili formazioni: Pioli con Leao in attacco, ballottaggio Krunic-Diaz

Momento difficile per il Milan. I rossoneri, che nell'ultimo turno sono stati fermati sull'1-1 dall'Udinese, hanno raccolto solamente quattro punti nelle ultime quattro gare, scivolando a -6 dal primo posto occupato dall'Inter. Un andamento lento che rischia di mettere in discussione anche un piazzamento in zona Champions, con la formazione di Pioli chiamata quindi ad una risposta nell'ostica trasferta sul campo del Verona nella gara valevole per la 26ª giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 15 di domenica 7 marzo). Gli scaligeri, tuttavia, si presenteranno all'appuntamento in salute, forti della netta affermazione per 3-0 al Vigorito di Benevento.

Verona-Milan, le scelte dei due allenatori

Juric, per il match contro il Milan, si affiderà al consueto 3-4-2-1, con in attacco Lasagna sostenuto alle sue spalle da Barak e Zaccagni. Sulle corsie esterne Faraoni e Lazovic, mentre in mezzo al campo Veloso e Ilic si contendono una maglia al fianco di Tameze. In difesa certi del posto Gunter e Magnani: insieme a loro uno tra Ceccherini e Lovato.

Pioli, che dovrà ancora fare a meno di Ibrahimovic, Bennacer, Calhanoglu e Mandzukic, si affiderà al 4-2-3-1, con Leao terminale offensivo. Sulla trequarti ballottaggi Diaz-Krunic e Castillejo-Saelemaekers per completare il reparto con Rebic, mentre in mezzo al campo ci saranno Tonali e Kessié. In difesa Calabria, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez, panchina per Tomori.

Verona-Milan, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao. All. Pioli