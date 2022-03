Verona - Napoli 1-2: tabellino e dove vedere gli highlights

L'Hellas Verona non riesce a fermare la capolista Napoli, nonostante una prova collettiva di carattere e coraggio. Al termine di una sfida combattuta, a spuntarla sono i partenopei, trascinati dalla doppietta del proprio centravanti. Nel corso del primo tempo sono gli azzurri a spingere maggiormente dalle parti di Montipò, specie con le iniziative di Fabian Ruiz. La squadra di Spalletti si porta in vantaggio al quarto d'ora di gioco: sul morbido cross di Politano, Osimhen sorprende Günter e Sutalo e incorna con forza in rete. L'inizio di secondo tempo è bloccato, spezzettato dalle tante interruzioni per problemi fisici da parte dei giocatori in campo. La retroguardia scaligera si fa sorprendere in occasione del raddoppio, giunto al minuto 71: Di Lorenzo si inserisce alle spalle di Ceccherini, appoggiando a Osimhen, che deve solamente girare in porta. La reazione gialloblù arriva al 77': Caprari libera con il tacco Tameze, che mette il pallone al centro: lì è puntuale Faraoni, che insacca di testa all'incrocio.

Reti: 14' pt e 26' st Osimhen, 32' st Faraoni.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Sutalo; Faraoni, Tameze (da 45' st Casale), Ilic (da 45' st Hongla), Depaoli (da 38' pt Bessa); Barak (da 45' st Cancellieri), Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Berardi, Flakus Bosilj, Coppola, Turra, Praszelik, Terracciano

Allenatore: Igor Tudor.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano (da 18' st Elmas), Fabian Ruiz (da 45' st Zielinski), Lozano (da 18' st Insigne); Osimhen (da 45' st Petagna, da 50' st Ghoulam)

A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Juan Jesus, Mertens, Ounas, Zanoli

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1).

NOTE. Ammoniti: Günter, Ceccherini, Ilic, Faraoni. Espulsi: Ceccherini, Faraoni.

