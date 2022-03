Verona-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riparte la corsa Scudetto e il Napoli ha bisogno di rialzarsi subito dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Milan. Gli azzurri hanno inciampato proprio mentre sembravano impossibili da fermare, 18 i punti conquistati nel 2022, ma non possono pensare al passato, adesso c’è bisogno di tre punti per rimanere a contatto con Milan e Inter. Il prossimo avversario però non è per niente semplice da affrontare, il Verona è nono con 41 punti, ha ormai superato la quota salvezza e adesso punta a rientrare nel giro europeo. Difficile, ma non impossibile, visto che non perde da quattro giornate in cui ha conquistato otto punti.

Verona-Napoli: le scelte di Tudor

Pochi dubbi di formazione per Tudor che deve rinunciare a Lazovic per infortunio e lo sostituirà con Depaoli, spostato a sinistra rispetto al suo ruolo naturale. Per il resto dentro tutti i titolari compreso il tridente atomico Barak, Caprari e Simeone uno dei più prolifici in Europa. In mediana Ilic sarà il regista, il giovane ha ormai superato nelle gerarchie Veloso che spoesso è ai box per infortunio, al suo fianco Tameze, mentre in difesa spazio a Ceccherini, Gunter e Casale.

Verona-Napoli: le scelte di Spalletti

Medita alcuni cambi invece Luciano Spaletti che non toccherà solamente il reparto arretrato che si schiererà davanti ad Ospina visto che Meret è infortunato. In mezzo al campo Anguissa sembra aver vinto il ballottaggio con Fabian Ruiz per giocare vicino a Lobotka. Rivoluzione invece sugli esterni, Insigne e Politano non hanno reso come si poteva pensare con il Milan e così inizieranno in panchina, al loro posto Elmas e Lozano con Zielinksi a completare il terzetto alle spalle dell’inamovibile Osimhen. Per ora sembra accantonata l’idea di giocare con il nigeriano e Mertens dall’inizio.

Verona-Napoli: le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1) Montipò, Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rraahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen.

Verona-Napoli: la diretta tv e streaming

Il match del Benetegodi sarà in esclusiva su Dazn. L’unico modo per vedere la sfida sarà infatti connettersi con il sito o con la App della piattaforma che però è visibile solo per gli abbonati al servizio. La telecronaca sarà di Stefano Borghe e dell’ex bomber Simone Tiribocchi.