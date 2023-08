Verona-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Rinfrancata dai successi in Coppa Italia contro l’Ascoli e nel primo turno di campionato contro l’Empoli, il Verona affronta la Roma in un week-end reso incandescente dalle voci di mercato in casa giallorossa su Lukaku (in uscita dal Chelsea) e su Azmoun fresco d’ingaggio ma ancora alle prese con un problema al polpaccio che ne posticiperà l’esordio nel torneo italiano. Decisamente favorevole ai capitolini il bilancio degli scontri diretti: i gialloblù hanno infatti perso 33 delle 64 sfide disputate in serie A, vincendone appena 11. Per la Roma c’è anche la necessità di interrompere il digiuno di vittorie in trasferta, visto che la squadra di Mourinho ha concluso la stagione 2023/2023 con due pareggi e due sconfitte lontano dal pubblico dell’Olimpico.

Verona-Roma, le scelte di Baroni

Rispetto all’esordio in campionato, nella formazione gialloblù tornano a disposizione Faraoni e Hien, dopo lo stop imposto dal giudice sportivo: il primo duella con Terracciano per la maglia da titolare a disposizione del cursore di fascia destra, sul versante opposto a quello in cui si posizionerà Doig, il secondo è al centro delle trattative (Torino e Atalanta se lo contendono) e potrebbe partire dalla panchina, sostituito nel terzetto difensivo davanti Montipoò da Coppola il quale completerebbe così la retroguardia in cui figurano anche Magnani e Dawidowicz. Pochi dubbi nel cuore della mediana in cui agiranno Hongla e Duda, più incertezze nel comparto avanzato: favorito Bonazzoli su Djuric come vertice offensivo, sulla trequarti potrebbero piazzarsi Mboula e Ngonge con Folorunsho ed in seconda battuta Saponara come alternative.

Verona-Roma, le scelte di Mourinho

L’allenatore lusitano recupererà Dybala e Pellegrini che hanno scontato le rispettive squalifiche, ma dovrà con ogni probabilità fare a meno di Renato Sanches, che si è fermato per un problema muscolare. Accanto al capitano, che riprenderà il suo posto nella zona mediana, si posizioneranno Aouar e uno tra Cristante e Paredes, mentre sulle fasce si rinnoverò il ballottaggio tra Zalewski e Spinazzola (col primo favorito) e sul versante opposta tra il favorito Kristensen e Karsdorp. In avanti, la “Joya” supporterà Belotti, confermata la difesa davanti a Rui Patricio con Llorente, Mancini e Smalling al centro.

Verona-Roma, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò, Coppola, Magnani, Dawidowicz, Terracciano, Hongla, Duda, Doig, Ngonge, Mboula, Bonazzoli. All. Baroni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski, Dybala, Belotti. All. Mourinho (squalificato)

Verona-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Roma, in programma sabato 26 agosto alle 18.30 allo Stadio “Bentegodi” di Verona, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.