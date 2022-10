Verona-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con la sconfitta casalinga contro il Napoli alle spalle ed una sfida determinante per i destini europei alle porte, la Roma cerca in campionato di confermare la tendenza positiva in trasferta. La sfida del “Bentegodi” di Verona, infatti, potrebbe regalare la quarta affermazione esterna consecutiva, dopo quelle centrate ad Empoli, a Milano con l’Inter ed a Genova contro la Samp (risultati utili lontano dal pubblico di casa che arriverebbero addirittura a cinque contando anche il pareggio di Siviglia e l’affermazione di giovedì ad Helsinki). Ben diversa la situazione dell’Hellas, arrivato a sei sconfitte di fila – due per 0-2 e le ultime quattro per 1-2 – e con una delle difese più perforate del campionato, che conta già 21 reti subite. Il bilancio delle sfide tra le due squadre depone a favore dei giallorossi, che conducono 31-11 nel computo del match vinti, ma analizzando gli incontri disputati in Veneto il gap si assottiglia, visto che le 31 partite al Bentegodi hanno visto nove vittorie dei gialloblu, dieci della Roma e dodici pareggi.

Verona-Roma, le scelte di Bocchetti

Non dovrebbero esserci sostanziali novità nell’undici di partenza scelto dal tecnico degli scaligeri, anche in considerazione delle numerose defezioni – ultima quella di Piccoli – e delle noie fisiche che rischiano di mettere fuori gioco anche Lazovic e Doig (per cui si attenderà fino alla rifinitura pre-partita). In campo pertanto si vedranno Montipò tra i pali protetto da una difesa a tre composta da Hien (in vantaggio su Davidowicz), Gunter e Ceccherini. Sui binari laterali correranno Faraoni e Depaoli, con Veloso e Tameze ad agire nel cuore della mediana. Verdi agirà tra le linee, davanti il tandem Kallon-Henry per cui però c’è la concorrenza rappresentata da Djuric e Lasagna

Verona-Roma, le scelte di Mourinho

L’allenatore giallorosso deve rinunciare a Spinazzola, il quale dopo aver saltato il match di Helsinki darà forfait anche in campionato per un problema muscolare. Sulle corsie esterne dovrebbero pertanto trovare posto Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra, col secondo pronto a “staffettare” con El Shaarawy. In avanti spazio ancora a Pellegrini e Zaniolo in appoggio ad Abraham, favorito su Belotti, mentre a centrocampo si va verso la riconferma di Camara e Cristante viste le condizioni non ottimali di Matic, che nell’ultimo allenamento ha ancora lavorato a parte. In difesa scontata la presenza di Mancini ed il rientro di Ibanez, non è da accantonare l’ipotesi di un impiego di Kumbulla per fare rifiatare Smalling. Tra i pali Rui Patricio, possibile un mini spezzone di partita per il rientrante Celik.

Verona-Roma, le probabili formazioni

Verona (3-4-1-2): Montipò, Hien, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli, Verdi, Kallon, Henry. All. Bocchetti

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Verona-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Roma sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.