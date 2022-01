Verona - Salernitana 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Il Verona fa la partita, attacca sin da subito, ma viene condannato da due episodi che ne sanciscono la sconfitta.

La sfida contro la Salernitana è quella giocata tra due squadre profondamente condizionate dal Covid, con diversi assenti sia da una parte che dall'altra. Prima del match, in contemporanea alle formazioni, l'Hellas annuncia che si è aggiunto ai calciatori positivi al virus anche Šutalo, al pari di quattro componenti dello staff. Sono tornati negativi, invece, Magnani e Cancellieri. Il Bentegodi è semideserto: i tifosi della Curva Sud decidono di rimanere fuori dallo stadio per protesta a fronte delle nuove restrizioni di capienza imposte per le prossime partite.

Il tabellino

Marcatori: 29' p.t. Djuric (rig.), 18' s.t. Lazovic, 25' s.t. Kastanos.



VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale (dal 40' s.t. Tameze), Gunter, Ceccherini; Depaoli (dal 14' s.t. Barak), Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone (dal 14' s.t. Kalinic).



SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Veseli (dal 40' s.t. Kechrida), Gagliolo; Kastanos, Zortea (dal 26' s.t. Carri), Coulibaly M (dal 31' s.t. Capezzi), Di Tacchio, Jaroszynski; Gondo (dal 31' s.t. Bonazzoli), Djuric.



Arbitro: Dionisi.



Ammoniti: 31' p.t. Kastanos (S), 36' Gyomber (S), 44' s.t. TAcchio (S), 48' s.t. Guenter (V).



Espulsi: 44' s.t. Ilic.

