Verona - Sampdoria 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Nella piovosa serata del Bentegodi, l'Hellas mette in scena una prova opaca e poco brillante. Nonostante ciò, anche grazie ad una giocata del suo numero 10, la squadra di Tudor riesce a strappare (non senza fatica) un pareggio alla Sampdoria, che vede sfumare una vittoria vitale in ottica salvezza. Verona che parte meglio in avvio, attaccando con progressiva frequenza. I ritmi rimangono bassi, specie per la prima frazione, con un sussulto iniziale: Lazovic pennella sul secondo palo per Faraoni, che da pochi passi non trova la porta con l'esterno destro del piede. Dopo altri tentativi meno pericolosi, i gialloblù si fanno sorprendere: in area di rigore Günter rifila un pestone a Caputo, che si era allungato in spaccata per calciare di punta. L'arbitro Ayroldi assegna così il tiro dagli undici metri. Lo stesso Caputo fallisce il penalty, ma riesce a ribadire in rete con un facile tap-in dopo la ribattuta centrale di Montipò. La ripresa scivola via senza cambi di passo, ma con qualche cartellino giallo in più. La svolta scaligera arriva al minuto 78: sul lancio lungo di Casale, Caprari si vede murare il primo tentativo da Yoshida, riprendendo subito il possesso del pallone per poi, con freddezza, dribblare tutti e insaccare in rete. Al termine di una partita poco entusiasmante, Hellas e Samp si dividono la posta in palio con un punto a testa.

Il tabellino



Reti: 44' Caputo, 33' st Caprari

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter (1' st Sutalo), Casale; Faraoni (da 16' st Depaoli), Tameze, Ilic (da 47' st Bessa), Lazovic; Barak (da 16' st Lasagna), Caprari (da 47' st Veloso); Simeone. A disp. Chiesa, Boseggia, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelik. All. Tudor.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (29' st Yoshida), Colley, Augello (29' st Murru); Candreva, Rincon (da 19' st Ekdal), Thorsby; Vieira (da 19' st Sensi); Sabiri, Caputo (da 41' st Quagliarella). A disp. Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Magnani, Damsgaard, Trimboli. All. Giampaolo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

NOTE. ammoniti Rincon, Günter, Vieira, Bereszynski, Tudor.

Verona - Sampdoria: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Verona - Sampdoria 1-1 giocata sabato 23 aprile sono disponibili su Sky Sport