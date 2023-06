Verona-Spezia, quando si giocherà lo spareggio salvezza

Trentotto giornate di campionato non sono bastate per sancire la terza squadra retrocessa in serie B dopo Sampdoria e Cremonese. Verona e Spezia, sconfitte nell'ultimo turno rispettivamente da Milan (3-1) e Roma (2-1), hanno infatti chiuso appaiate al terzultimo posto della classifica a quota 31 punti e, in virtù del regolamento entrato nuovamente in vigore proprio a partire da questa stagione, si giocheranno la salvezza in una sfida spareggio da dentro o fuori.

Quando si giocherà Verona-Spezia

Lo spareggio Verona-Spezia si disputerà domenica 11 giugno alle 20.45 in sfida secca. In caso di parità al 90' non si disputeranno i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore. La partita si giocherà in campo neutro, con sede ancora da stabilire: l'impianto che ospiterà la gara verrà deciso nella giornata di oggi, lunedì 5 giugno, nel corso di un consiglio di Lega straordinario (in lizza la Dacia Arena di Udine, il Franchi di Firenze, il via del Mare di Lecce ed il Mapei Stadium di Reggio Emilia).

Durante la stagione regolare gli scontri diretti avevano sorriso ai liguri: all'andata, lo scorso 13 novembre, gli aquilotti si imposero al Bentegodi per 2-1 grazie alla doppietta di Nzola che ribaltò l'iniziale vantaggio scaligero firmato da Verdi, mentre al ritorno, giocato al Picco il 3 marzo, la partità termino sullo 0-0.

Spareggio salvezza, l'ultimo precedente

L'ultimo precedente di uno spareggio per evitare la retrocessione in serie B risale alla stagione 2004/2005, quando Parma e Bologna si affrontarono in un doppio confronto di andata e ritorno. Nel primo round, al Tardini, il Bologna si impose per 1-0 grazie ad un gol di Tare, ma al ritorno i gialloblù ribaltorono le sorti della sfida vincendo al Dall'Ara per 2-0 grazie alle reti di Cardone e Gilardino.