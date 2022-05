Verona - Torino 0-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Il duello tra tecnici croati se lo aggiudica l'ex Ivan Juric. Il Toro passa al Bentegodi grazie proprio ad un gol croato, quello di Brekalo.

Prima volta a Verona da avversario e prima vittoria per Juric. Niente da fare per la formazione scaligera, che non è riuscita ad imporsi per conquistare il record di punti e assicurarsi il mantenimento del nono posto in classifica. Una prova comunque intensa e aggressiva quella messa mostra dai gialloblù, intenzionati a chiudere al meglio la fantastica annata, celebrata dai tifosi presenti fuori dallo stadio prima del match. Un incontro tutto sommato ad armi pari, vinto dagli ospiti grazie al sigillo di Brekalo, giunto al 20' del primo tempo: il destro forte e preciso del giocatore granata non ha lasciato scampo a Montipò, autore comunque di alcuni interventi importanti. Nella ripresa il Verona ha tentato di farsi vedere in attacco, ma senza impensierire troppo Berisha: d'altra parte, il palo colpito da Pellegri ha negato il raddoppio ai piemontesi.

Si tratta di una sconfitta che di certo non cancella la magnifica stagione dell'Hellas, che ora proverà a superare i propri limiti in occasione dell'ultima partita del campionato, in programma all'Olimpico contro la Lazio.

Il tabellino



Reti: 19' pt Brekalo

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (da 28'st Hongla), Günter (da 1' st Sutalo), Casale; Depaoli (da 28' st Cancellieri), Tameze (da 41' st Dawidowicz), Ilic, Lazovic (da 28' st Frabotta); Lasagna, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Veloso, Bessa, Coppola, Retsos, Praszelik. Allenatore: Igor Tudor

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo (da 15' st Djidji), Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci (da 11' st Pobega), Vojvoda (da 11' st Ansaldi); Praet, Brekalo; Belotti (da 31' st Pellegri). A disposizione: Milinkovic, Gemello, Pjaca, Seck, Mandragora, Warming, Linetty, Anton. Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Camplone di Pescara.

NOTE. Ammoniti: Günter, Casale, Caprari, Izzo, Tudor, Praet.

