Verona - Venezia 3-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Simeone è tornato. Archiviate le otto partite a secco, il Cholito si è finalmente ripreso il Verona. E da vero opportunista, come i grandi attaccanti fanno: è lui il protagonista nel derby veneto vinto col Venezia, dopo essere stato decisivo anche nella rimonta dell'andata. Un primo tempo bloccato e spezzettato dai problemi fisici, con pochi sussulti da entrambe le parti. I brividi più forti per gli scaligeri arrivano prima sulla girata di testa di Okereke, salvata da Lazovic sulla linea, e poi con il riflesso di Montipò sul tentativo di Ceccaroni. Nella ripresa la partita si sblocca, e ci pensa proprio il centravanti dell'Hellas al 54'. Palla scippata a Caldara e diagonale vincente a bucare Romero. Il raddoppio non tarda ad arrivare: al minuto 64 Faraoni filtra per l'argentino, che col sinistro infila di nuovo l'estremo difensore ligure servendosi anche della deviazione decisiva di Busio. Lasagna e Lazovic sciupano il colpo del ko, e così Okereke all'80' accorcia le distanze di testa su cross di Johnsen. Sul finale Lasagna accelera e spacca in due la retroguardia ospite, servendo a Simeone la palla della tripletta, che non sciupa con un destro potente e ben indirizzato. 3 a 1 e quota 40 raggiunta: la squadra di Tudor, a salvezza matematicamente raggiunta, può ora puntare a qualcosa di più. D'altronde, perché no? I punti, in questo inizio di 2022, sono da primi della classe.

Articolo su Verona Sera

Il tabellino



Reti: 9' st, 18' st e 43' st Simeone, 36' st Okereke

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Coppola, Retsos (da 6' pt Ceccherini); Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic (da 42' st Depaoli); Barak (da 17' st Lasagna), Caprari (da 42' st Bessa); Simeone

A disposizione: Chiesa, Berardi, Frabotta, Hongla

Allenatore: Igor Tudor

VENEZIA (3-4-2-1): Romero; Haps (da 22' st Johnsen), Ceccaroni, Caldara; Cuisance, Ampadu, Busio (da 34' st Tessmann), Crnigoj (da 22' st Vacca); Okereke, Aramu (da 22' st Nani); Henry (da 27' st Nsame)

A disposizione: Maenpaa, Modolo, Fiordilino, Ullman, Svoboda, Mateju, Peretz

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Sez. AIA di Macerata)

NOTE. Ammonito: Caldara.

Verona - Venezia 3-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Verona - Venezia 3-1 giocata domenica 27 febbraio sono disponibili su Sky Sport