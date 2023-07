Verratti paperone d'Arabia: all'Al Hilal per 52 milioni a stagione

Ormai è solo questione di tempo: Marco Verratti sta per dire sì all'Al Hilal e salutare il Psg dopo undici stagioni. Il centrocampista abruzzese si è convinto dopo il blitz a Parigi degli emissari del club saudita. Che Verratti a Parigi ormai fosse quasi un separato in casa si era capito già da mesi, ma il presidente Al Khelaifi ha provato in tutti i modi a convincere i suoi collaboratori e la piazza per trattenere il 30enne cresciuto nel Pescara. Nessun club europeo è riuscito ad avvicinarsi alle cifre dell'Al Hilal, che invece ha trovato la quadra per far accettare sia il calciatore che il club parigino, mettendo sul tavolo cifre folli. Per il regista della Nazionale pronto un contratto triennale con un ingaggio monstre: 52 milioni di euro a stagione. Al Psg 80 milioni per il cartellino. Se Mbappè ha detto no alla proposta degli arabi, questi non vogliono incassare un altro rifiuto da un big europeo e alzano la posta con un'offerta irrinunciabile. Come compagno di squadra, oltre all'ex Napoli Koulibaly, all'Al Hilal Verratti potrebbe trovare anche l'ex Inter Maicon, altro obiettivo del club.

Verratti era nel mirino anche di Liverpool e Atletico Madrid, ma il club saudita - dopo aver portato a Riad il laziale Sergej Milinkovic-Savic - ha accelerato in queste ore e la trattativa si è incanalata sul binario che porta alle firme e agli annunci: nelle prossime ore sono attesi gli sviluppi decisivi.

Verratti sarebbe il terzo italiano d’Arabia, dopo Roberto Donadoni e Sebastian Giovinco. Il centrocampista chiuderà la sua carriera lontano dai riflettori e dalle polemcihe di Parigi, in cui nell'ultima stagione ha vissuto un periodo negativo, nonostante sia uno dei giocatori più titolati della storia del Psg (arrivato nel 2012 dalla serie B). I tifosi si sono scagliati contro di lui dopo l'ennesima eliminazioni in Champions League, al punto che la società ha dovuto proteggerlo scortando per giorni la sua abitazione. L'idea di non poter più lottare per la vittoria della Champions, e il rischio di perdere il posto in Nazionale nei prossimi mesi, sono gli ostacoli che hanno finora frenato Verratti. Ma la tentazione di chiudere un capitolo con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2026), diventando la star del calcio saudita, oggi è davvero forte.