Verratti al centro del mercato europeo, per l'azzurro c'è anche il Liverpool

I 30 milioni a stagione offerti dall'Al-Hilal per ora restano un obiettivo lontano. Marco Verratti, 30 anni, regista della Nazionale e del Psg, vuole un futuro tra le big d'Europa. E presto sarà accontentato. L'ex gioiellino del Pescara di Zeman, dopo 11 stagioni con la maglia dei parigini e tutti i record di trionfi e presenze polverizzati in questi anni, è reduce da una stagione travagliata, tra infortuni, il flop in Champions e le critiche feroci dei tifosi parigini. Il tempo di Verratti nella capitale francese sembra ormai essere finito.

Il futuro del centrocampista che non ha mai giocato nella serie A italiana è sempre più lontano dalla Tour Eiffel. Il ds del Psg infatti lavora per una cessione milionaria, o per uno scambio che porti volti nuovi nella capitale francese, in cui l'ambiente si è fatto rovente in questi ultimi mesi, tanto da sacrificare anche un mostro come Messi, volato in fretta e furia negli States (Miami).

Per prendere Verratti, però, servono cifre improponibili oggi alle grandi della nostra serie A. Ecco perché il mercato che coinvolge l'Azzurro è intercontinentale. In Arabia Saudita l'Al Hilal, che nel frattempo ha preso Milinkovic-Savic dalla Lazio, era pronto a pagare 80 milioni per il cartellino e 30 a stagione per il talento abruzzese. Che preferirebbe giocare ancora per qualche anno ai vertici europei per provare a vincere una Champions. L'Atletico Madrid del Cholo Simeone lavora sotto traccia da settimane, ma non è da solo: il Daily Mirror scrive a caratteri cubitali che anche il Liverpool di Jurgen Klopp sarebbe intenzionato a prendere il nazionale italiano dal Psg. Verratti potrebbe essere il sostituto di Fabinho e Henderson, entrambi in uscita da Anfield.