Paperone Verratti, addio al Psg: va in Qatar con un ingaggio record

Marco Verratti saluta il Psg dopo 11 stagioni, 416 partite e 11 gol: è pronto a sbarcare all'Al-Arabi, in Qatar. Come rivelato dai media francesi infatti, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio dell'addio dell'ex Pescara, escluso dalla lista Champions del Psg e - al momento - anche dalla Nazionale, rimanendo fuori dalla prima lista dei convocati di Spalletti.

Il club qatariota e il club parigino hanno raggiunto un accordo per un trasferimento da circa 50 milioni di euro, bonus inclusi. Secondo quanto trapela, il 30enne sarebbe già a Doha in attesa del via libera ufficiale e del nuovo contratto pluriennale da firmare. Le cifre non sono trapelate, ma qualche settimana fa gli arabi dell’Al Hilal avevano offerto 50 milioni di euro a stagione al giocatore e la cifra potrebbe essere di poco inferiore. Verratti ha rinnovato il contratto con i francesi l’anno scorso portando il suo contratto sopra ai 12 milioni di euro a stagione e in Qatar ne potrebbe guadagnare almeno il doppio.

Dal 2012, nel giro di pochi anni, Verratti è diventato uno dei più forti centrocampisti dell’ultimo decennio. Oggi, invece, il giocatore azzurro è stato quasi costretto a lasciare Parigi (nonostante un contratto appena rinnovato fino al 2026), soprattutto per volontà del tecnico Luis Enrique, il quale ha mandato l’ennesimo chiaro segnale escludendolo dalla lista per la Champions. In estate oltre alle squadra arabe l’avevano cercato anche Liverpool, Manchester United e Atletico Madrid, ma i 70-80 milioni che chiedeva il Psg hanno sempre allontanato le varie pretendenti europee.