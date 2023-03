Fiorentina, verso l'Inter: Jovic marca visita, dubbio sui "nazionali"

Il popolo viola è già in fibrillazione. E non potrebbe essere altrimenti, in considerazione del fatto che la Fiorentina nell’ultimo mese e mezzo è stata capace di spazzare via a suon di risultati qualsiasi critica e perplessità. Merito delle otto vittorie tra campionato e coppe, a cui va aggiunto un pari nel derby con l’Empoli che certifica l’imbattibilità della squadra di Italiano da metà febbraio, dopo la caduta allo Stadium contro la Juventus. E l’attesa cresce, in un aprile che diventerà un crocevia essenziale in tutte e tre le competizioni che vedranno i viola impegnati: si stima che saranno circa 2000 i tifosi gigliati a San Siro nell’anticipo di sabato contro l’Inter, la prima delle tre trasferte previste dal calendario nei prossimi dieci giorni a cui farà seguito il viaggio a Cremona (per la partita di andata della semifinale di Coppa Italia) e quello in Polonia, a Poznan, per gara 1 del doppio confronto valevole per i quarti di finale di Conference League.

Proprio alla luce del notevole numero di impegni condensati nelle prossime settimane, Italiano potrebbe risparmiare qualcuno dei titolari nella sfida contro i nerazzurri, tenuto conto anche della scarsa propensione dell’allenatore ad utilizzare i giocatori di rientro dagli impegni con la nazionale. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da Amrabat, tornato dopo le amichevoli madrilene contro Perù e Brasile lo stesso giorno di Milenkovic e Barak. Il primo parte in svantaggio rispetto a Martinez Quarta e Igor nel ballottaggio per un posto al centro della difesa (dove come laterali si posizionerebbero Dodò e Biraghi), mentre al secondo dovrebbe essere preferito Bonaventura. Discorso analogo nel reparto offensivo, con Nico Gonzalez al rientro a Firenze dopo la convincente prestazione con l’Albiceleste vittoriosa 7-0 contro Curaçao, al pari di Kouame schierato in ambedue le gare disputate dalla Costa d’Avorio per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Crescono così le quotazioni di Sottil, che scalpita dopo essersi messo alle spalle la lunga inattività seguente all’infortunio, in rimonta su Ikoné e Saponara favoriti per una maglia dal 1’. Chi, sicuramente, marcherà visita è Luka Jovic: l’infezione virale che ha obbligato il centravanti a tornare in Italia abbandonando il ritiro della nazionale serba lo costringerà ad essere inserito nella lista degli indisponibili.