Verso Italia - Norvegia Under 21, Kayode vuole continuare a sognare

Michael Olabode Kayode sta vivendo, da qualche mese, un sogno che piano piano diventa realtà. Prima il gol decisivo nella finale dell'Europeo Under 19 vinto dall'Italia, poi l'esordio in Serie A e la convocazione in Under 21. Il 19enne nato a Borgomanero da genitori nigeriani, che dal 2021 veste la maglia della Fiorentina, ha spiccato il volo: quasi naturale, viste le sue prestazioni in Serie A con i viola, la chiamata di Carmine Nunziata per il nuovo biennio degli Azzurrini, che si è aperto con quattro punti tra Lettonia e Turchia e proseguirà martedì alle 17.45 (diretta tv Rai) al 'Druso' di Bolzano contro la Norvegia.

"Speriamo di fare un grande percorso", dice Kayode, nel frattempo arrivato a cinque presenze in questo campionato, di cui tre da titolare compresa l'ultima in casa del Napoli campione d'Italia. "La Norvegia è una squadra forte ma ci stiamo preparando per affrontarla nel miglior modo possibile: sono fiducioso".

Una fiducia andata via via crescendo: a luglio, un suo colpo di testa ha regalato all'Italia Under 19 di Bollini un titolo Europeo che mancava dal 2003 - quando Michael non era ancora nato -, poi ci ha pensato Vincenzo Italiano a dargli una maglia in prima squadra con una Fiorentina che Kayode aveva vissuto soltanto da Primavera. "Italiano è un grandissimo allenatore - spiega Michael in esclusiva ai microfoni della Rai -. Sa darci tutti gli spunti necessari per affrontare le partite nel miglior modo possibile. Mi sono trovato sempre bene con lui e devo ringraziarlo per avermi dato la possibilità di dimostrare le mie qualità".

L'ispirazione l'ha trovata da illustri predecessori: "Da Cafu a Di Lorenzo, che ho incrociato domenica scorsa, fino a Walker: ovviamente tutti esterni difensivi destri come me". A 16 anni, Kayode si è ritrovato a giocare in Serie D, nel Gozzano: è vincendo il campionato che si è fatto notare dalla Fiorentina, che lo ha portato in una città "in cui - dice - mi vogliono tutti bene". Dal viola a un azzurro sempre più intenso: "Il mio sogno? La Nazionale maggiore".

Gruppo A, la situazione

Nelle gare di venerdì scorso del Gruppo A di qualificazione all'Europeo del 2025, successi di Irlanda (2-1 in Lettonia) e Turchia (5-0 su San Marino).

Gruppo A, la classifica (tra parentesi le gare giocate)

Irlanda (3) 9, Norvegia (2) 6, Italia (2) e Lettonia (4) 4, Turchia (3) 3, San Marino (4) 0