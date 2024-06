Il Vicenza Calcio Femminile riconferma per la prossima stagione anche Desirè Lazzari che vestirà ancora biancorosso. L'annuncio: "Siamo felici di annunciare che Desirè Lazzari continuerà a indossare i colori biancorossi del Vicenza Calcio Femminile per un'altra stagione. Desirè incarna al cento per cento lo spirito e la passione del nostro club. Una fedelissima che dà sempre il...