Vicenza, è Iago Falque l'idea salvezza di Balzaretti

La prima idea di mercato del nuovo ds Balzaretti potrebbe riportare in B un giocatore importante: il Vicenza tratta con lo svincolato Iago Falque, 31 anni. Il trequartista spagnolo, ex Roma, Torino e Benevento, a settembre era stato sul punto di approdare alla Salernitana, in A, poi i campani hanno piazzato il colpo Ribery e l'affare è saltato.

Iago Falque ci sta pensando, anche se la situazione di classifica dei biancorossi non lo convince appieno dell'oppoertunità di dire sì all'amico Balzaretti. Il Vicenza, dopo il ko di ieri ad Ascoli, è penultimo con soli 4 punti in 12 partite. Le chance di salvezza si assottigliano di settimana in settimana, e l'arrivo di un potenziale crack da serie A potrebbe servire a dare qualità e anche un pizzico di entusiasmo al gruppo di Brocchi.

I contatti con i suoi agenti sono aperti, il tecnico biancorosso attende la risposta di Falque per completare la rosa e avere a disposizione il fantasista che oggi manca. Nei prossimi giorni si potrebbe chiudere per un contratto fino al 30 giugno 2022, ma con opzione biennale in caso di salvezza del Vicenza in serie B.