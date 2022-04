Il Manchester United alza il pressing per Victor Osimhen

Il Napoli potrebbe cedere Victor Osimhen durante la prossima finestra di calciomercato. L’attaccante nigeriano è entrato nel mirino di diversi club inglesi, con il Manchester United che al momento guida la corsa davanti all’Arsenal. De Laurentiis vuole 100 milioni per il suo centravanti, una cifra utile per mettere a segno una importante plusvalenza a bilancio e finanziare il mercato in entrata.

Osimhen al Manchester United: la trattativa è partita

Ieri a Castelvolturno è arrivato l’agente del calciatore che prima si è intrattenuto con Giuntoli e poi ha avuto un colloquio con al tavolo anche De Laurentiis e lo stesso Osimhen. I quattro hanno discusso della possibilità di addio del bomber e del pressing che si sta alzando del Manchester United. I Red Devils stanno cercando un centravanti che possa assicurare gol nel presente e nel futuro. Il nigeriano sembra essere l’obiettivo numero uno e nemmeno l'alta richiesta di De Laurentiis avrebbe fatto calare l’interesse.

Sono le fasi preliminari, i primi contatti, manca per esempio il sì all’assalto finale di Ten Hag, nuovo allenatore dei Diavoli Rossi, ma per ora lo United sembra essere in vantaggio sulla concorrenza dell’Arsenal.

Scamacca, Broja o Simeone se Osimhen va al Manchester United

L’offerta giusta per Osimhen dovrebbe quindi arrivare ed è per questo che Giuntoli sta scandagliando il mercato per trovare il sostituto. L’identikit è chiaro, deve essere giovane ma già con una stagione in un campionato di livello giocata da protagonista, meglio se forte fisicamente in modo da poter reggere il peso dell’attacco sulle proprie spalle.

Tre i candidati forti al momento il primo è Gianluca Scamacca che costa la metà circa di quanto arriverebbe nelle casse con la cessione di Osimhen, ma per cui va superata la concorrenza dell’Inter. Il secondo è il gigante del Chelsea, ora in prestito al Southampton, Broja, 20 anni, 29 presenze e sei gol in Premier League. L’ultima strada è quella low cost e porta dritta a Giovanni Simeone, meno giovane degli altri due, ha 26 anni, e con caratteristiche fische e tecniche differenti. Il Napoli però da tempo lo tiene d’occhio e i 16 gol segnati in Serie A con il Verona in questa stagione hanno fatto salire ancora di più l’interesse. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, più o meno quanto Broja, e i rapporti con l'Hellas sono ottimi. La corsa al dopo Osimhen è partita, se la Premier farà ricco il Napoli uno dei tre potrebbe essere il nuovo centravanti di Spalletti.