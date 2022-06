Perché Victor Osimhen ora può restare al Napoli

Victor Osimhen potrebbe restare al Napoli, è questa la notizia più importante per il calciomercato azzurro delle ultime ore. A fine campionato sembrava essere lui il prescelto per lasciare la Campania e garantire una cifra tale da dare ossigeno al bilancio e fare anche mercato. Ora però tutto sembra essere cambiato sia per il giocatore che per la società.

Victor Osimhen vorrebbe restare al Napoli

La volontà del bomber non sembra essere quella di andare via ad ogni costo. A Napoli sta bene, ha segnato molto e con Spalletti è cresciuto fino a diventare uno dei migliori interpreti del ruolo in tutta la Serie A. La giovane età gioca a suo favore, deve migliorare ancora sotto molti aspetti e farlo all’ombra del Vesuvio potrebbe essere più facile visto che conosce l’ambiente ed è assolutamente al centro del progetto.

In più c’è la Champions League da giocare e sarebbe proprio la massima competizione europea l’ago della bilancia per il futuro di Osimhen, così scrive anche la Gazzetta dello Sport. Il nigeriano vuole giocarla e solo il Napoli in questo momento glielo può garantire. Gli interessamenti su di lui sono essenzialmente tre, ad oggi, e sono quelli del Manchester United e dell’Arsenal, due compagini che non parteciperanno alla prossima Champions League. Ci sarebbe poi il Newcastle che ha un patrimonio enorme e l’ambizione di arrivare ai primi posto del campionato inglese. Il punto di partenza è comunque la salvezza raggiunta l’anno scorso e in un torneo così difficile c’è il rischio che i soldi non bastino per arrivare tra le prime quattro in breve tempo.

Il Napoli chiede sempre 100 milioni

Infine c’è De Laurentiis che per il suo attaccante vuole 100 milioni e ad oggi anche le inglesi tentennano. Lo United ha come primo obiettivo De Jong del Barcellona ed è pronto a spendere una cifra simile, difficile che possa poi mettere a segno un altro colpo così costoso. L’Arsenal sembra avere meno capitale, mai ha speso una cifra simile, se non per Pepè (80 milioni), e difficilmente lo farà in questa estate. Insomma la volontà del giocatore e la mancanza di un’offerta adeguata potrebbe cambiare e non poco il futuro di Osimhen e di tutto il mercato del Napoli.