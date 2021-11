Victor Osimhen, il Napoli gioca d’anticipo e allontana le big d’Europa

La cura Spalletti, da sempre mago dei bomber, funziona anche con Victor Osimhen. L’acquisto più oneroso della storia del Napoli con i 60 milioni versati un anno e più fa a Lille, ha finalmente iniziato a volare dopo una prima stagione di rodaggio anche a causa di qualche infortunio di troppo. Il nigeriano oggi è il trascinatore degli azzurri che sognano lo Scudetto.

Victor Osimhen al Napoli ancora per molto tempo

Quattro gol in tre gare in Europa League, cinque in dieci con due assist in campionato, sono solo i numeri dell’inizio di annata di Osimhen, l’uomo copertina del Napoli. Nei numeri però non c’è tutto, perché il centravanti è il punto di riferimento della squadra in tutte le fasi del gioco. Spalletti gli ha dato fiducia e lui lo sta ripagando con impegno e grandi giocate.

A soli 22 anni sembra essere destinato a dominare in campo nazionale e internazionale per molto tempo, De Laurentiis lo sa bene e così è pronto a blindarlo. Secondo le ultime notizie infatti il presidente del Napoli avrebbe in mente di rinnovare con ampio anticipo il contratto, in scadenza nel 2025, del calciatore che attualmente guadagna 4,5 milioni all’anno.

Le big d’Europa vogliono Victor Osimhen del Napoli

Una mossa che arriva con grande anticipo, ma ha un senso: non è un mistero infatti che le big d’Europa si stiano interessando a Victor Osimhen. A metterlo nel mirino sarebbero state sia il Bayern Monaco, alla ricerca del sostituto di Lewandowski, sia il Tottenham che lo valuta come alternativa a Vlahovic.

Le destinazioni sono di quelle importanti e soprattutto ricche, per questo la valutazione in forte crescita del cartellino, che secondo alcuni sarebbe già ben oltre i 100 milioni di euro, potrebbe non bastare. Così De Laurentiis ha preso una decisione, Victor Osimhen è il presente e il futuro del Napoli e bisogna blindarlo subito per mettere a tacere le sirene di mercato.