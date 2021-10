Inter, Vidal o Calhanoglu? Ecco perché contro la Juventus serve l'esperienza del cileno

Una notte da protagonista. Arturo Vidal, nella gara di Champions League contro lo Sheriff, vinta dalla sua Inter per 3-1, ha lasciato il segno realizzando la seconda rete nerazzurra, quella con cui la formazione di Simone Inzaghi ha ritrovato il vantaggio dopo il momentaneo pari della formazione di Vernydub. Ma a far sorridere il tecnico nerazzurro, più che il gol, è stata la prestazione sfoderata dal centrocampista cileno, caratterizzata da voglia, intensità e determinazione. Armi che sembravano essersi spuntate nel corso degli ultimi mesi, con l'ex giocatore del Barcellona che, progressivamente, aveva perso terreno nelle gerarchie nerazzurre. E che adesso, invece, si ricandida con prepotenza per una maglia da titolare.

Inter-Juventus, ecco perché Inzaghi non può rinunciare a Vidal

Vidal, dopo aver convinto in Champions, potrebbe essere confermato fin dal primo minuto anche nell'infuocata sfida di campionato contro la Juventus, in programma domenica 24 ottobre a San Siro. Il cileno potrebbe infatti essere preferito da Simone Inzaghi ad Hakan Calhanoglu, out contro lo Sheriff ma verosimilmente regolarmente a disposizione per la sfida contro i bianconeri. Il turco, in questo avvio di stagione, ha alternato sprazzi di qualità a momenti di assenza, faticando a trovare quella continuità di rendimento indispensabile per compiere il definitivo salto di qualità. Le sue caratteristiche, più tecniche che di quantità, sembrano inoltre mal conciliarsi con quella che si preannuncia come una vera e propria battaglia, dove occorrerà più la sciabola che il fioretto. Proprio le doti principali Vidal, che si esalta quando c'è da tirare fuori gli artigli.

Il cileno, che proprio contro la Juventus lo scorso gennaio trovò la sua prima rete in campionato con la maglia dell'Inter, è giocatore da grandi sfide, che raramente sbaglia quando ci sono gli occhi del mondo puntati addosso. E immaginarselo in panchina nel derby d'Italia, adesso, diventa difficile.