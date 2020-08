Inter, non solo Vidal: per il centrocampo c'è anche Kanté

Antonio Conte sogna in grande. Il tecnico, rimasto a sorpresa sulla panchina dell'Inter, vuole vivere una stagione da protagonista, andando possibilmente a caccia di quello scudetto che ormai, da ben nove anni, è di proprietà esclusiva della Juventus. Per farlo, l'allenatore ha richiesto alla dirigenza del club importanti rinforzi sul mercato. Mentre sullo sfondo rimane il sogno Lionel Messi, con l'argentino pronto a dire addio al Barcellona, gli sforzi della società nerazzurra si stanno concentrando in questi giorni sul settore di centrocampo.

Inter, due sogni per il centrocampo: Vidal e Kanté

In cima alla lista dei desideri, come ormai noto, c'è il cileno Arturo Vidal, che Conte ha già avuto alle proprie dipendenze durante la sua esperienza alla Juventus. L'ex bianconero, sia per qualità tecniche che caratteriali, viene ritenuto dal tecnico l'elemento ideale per far compiere al centrocampo della sua squadra un ulteriore salto di qualità. Insieme a lui potrebbe poi arrivare un altro top player: tramontata la pista Sandro Tonali, con il giocatore del Brescia ormai ad un passo dal Milan, l'Inter ha infatti messo nel mirino il francese del Chelsea N'Golo Kanté. I blues, di fronte ad una ricca offerta, potrebbero lasciar partire il campione del mondo 2018, a Londra dal 2016. Se la pista Kanté dovesse sfumare, i nerazzurri sarebbero pronti a virare su Tanguy Ndombele, oggi in forza al Tottenham.