Video gol Catanzaro - Cosenza 2-0: gli highlights della partita

Il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza mancava in B da 33 anni, molto più di una semplice partita per entrambe le compagini e rispettive tifoserie. Ad aggiudicarsi la posta in palio sono stati i giallorossi che tra le mura amiche del Ceravolo si impongono per 2-0.

La partita

La prima frazione si gioca sul piano dell'intensità e dei fraseggi e, dopo quindici minuti, è la squadra di casa a colpire per prima: Katseris, imbeccato da Biasci, si invola sulla fascia destra e mette in mezzo un pallone rasoterra che supera la difesa cosentina e trova Iemmello pronto ad insaccare. La reazione degli ospiti non si fa attendere e l'occasione più nitida arriva a metà tempo con il clamoroso palo colpito di testa da Tutino da calcio d'angolo. Il secondo tempo si apre ancora con il Catanzaro a colpire: dopo una serie di rimpalli in area, è Biasci a segnare il secondo gol giallorosso. Il Cosenza non demorde e va vicino al gol con un colpo di testa ravvicinato di D'Orazio finito fuori ed un bel tiro di Calò smanacciato da Fulignati. La girandola dei cambi non sortisce altri effetti e il match va in archivio con il Catanzaro che, dopo tre sconfitte consecutive, si rilancia e raggiunge Como e Palermo al quarto posto in classifica.

Gli highlights

Di seguito gli highlights della partita di serie B Catanzaro - Cosenza, terminata sul punteggio di 2-0.