Follia Toro: il video shock della lite furibonda tra Juric e Vagnati

Parolacce, spintoni e insulti. A volte dalle liti nascono poi splendide amicizie. Non è dato sapere per ora se sarà questo il caso. Alta tensione in casa Torino. Nel ritiro di Waidring, in Austria, è andata infatti in scena una lite furibonda tra Ivan Juric e Davide Vagnati. Il tecnico e il direttore sportivo si sono insultati pesantemente in un parcheggio, arrivando quasi alle mani. Ripreso da un cellulare, lo scontro è finito immediatamente sui social testimoniando la grande insoddisfazione dell'allenatore per le mosse di mercato del club e le enormi difficoltà nella gestione dei rapporti tra l'area tecnica, la dirigenza e la proprietà granata.

"Non sei un c*** di nessuno, non mi alzi la voce. Non mi alzi la voce, non mi alzi la voce. Oh, devi avere rispetto - urla Vagnati durante la lite tra spinte, strattoni e parolacce -. Come ce l'ho io di te devi avere rispetto, hai capito testa di c***. Abbi rispetto di chi ti difende sempre da quel testa di c***. E io ti difendo sempre! Testa di m***", urla Vagnati facendo riferimento anche a una terza persona non meglio specificata. "Tu non fai un c***, sei un imb*** di m***. Vattene a c***, vattene a c*** imb***, vaff***. Ma quale rispetto? Di te? Non ce l'ho. Pensa a lavorare...", gli risponde Juric mentre un membro dello staff interviene per dividerli.

La società per ora non commenta, non prenderà provvedimenti. Il mercato scalda gli animi in casa Torino. Juric ha perso in mezza estate Mandragora, Belotti, Bremer, Ansaldi, Pobega, Brekalo, al momento non sostituiti adeguatamente.

Juric e Vagnati, successivamente, si sono chiariti e anche in serata sono rimasti in stretto contatto. Da parte della società non sono previsti provvedimenti e sanzioni. ? In serata, proprio il ds Vagnati è intervenuto in diretta a Sky Sport 24, chiarendo quanto accaduto: "C’è stata una discussione, non è stato bello da vedere ma sono cose che succedono quando due persone tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo. Il mister giustamente vorrebbe dei giocatori il prima possibile, io e la società stiamo facendo il possibile in una situazione di mercato difficile. Porteremo a Juric i giocatori di cui ha bisogno. Alla fine della lite ci siamo abbracciati e ci siamo detti quel che dovevamo. Siamo persone vere che dicono le cose come stanno: anche grazie a queste discussioni e a queste liti si può ripartire per fare le cose nel miglior modo possibile. Sarà un punto di partenza". Vagnati ha poi parlato delle possibili conseguenze di questa discussione così accesa: "Saranno positive: abbiamo voglia di far bene, il mister ha delle preoccupazioni legittime, le capiamo: entrambi abbiamo voglia di far bene per il Torino. Il mister ha grandi obiettivi e io altrettanto".