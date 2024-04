Viktoria Plzen-Fiorentina, le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Primo atto dei quarti di finale di Conference League per la Fiorentina, pronta ad un “all-in” nelle coppe che la vedono protagonista dopo il successo nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta unite alle difficoltà incontrate in campionato. Sarà una sfida che mette di fronte due delle formazioni ancora imbattute: i viola arrivano all’appuntamento dopo aver collezionato tre vittorie e tre pareggi nel Gruppo F nel quale hanno messo in fila Ferencvaros, Genk e Cukaricki e dopo il doppio confronto superato contro gli israeliani del Maccabi Haifa agli ottavi. Di fronte ci sarà il Viktoria Plzen che ha chiuso a punteggio pieno la Pool C (battendo due volte la Dinamo Zagabria, la squadra kosovara del Ballkani e quella kazaka dell’Astana), ed ha successivamente estromesso negli ottavi di finale dalla competizione - ai calci di rigore – gli svizzeri del Servette. Il ritorno si disputerà tra una settimana al “Franchi”, chi passerà il turno incrocerà la vincente della sfida tra Club Brugge e Paok Salonicco.

Viktoria Plzen-Fiorentina, le scelte di Bakos

Lunga la lista degli indisponibili nella squadra ceca: oltre al lungodegente nigeriano Durosinmi (che aveva cominciato la stagione a suon di reti) sono ai box per infortunio Mosquera, Jirka ed ora anche Sykora operato dopo l’infortunio al ginocchio, mentre Dweh e Kopic sono stati fermati per squalifica. Scelte pertanto che sembrano quasi obbligate, con la retroguardia a protezione di Jedlicka che sarà formata da Jemelka, Heyda e Hranac. Centrocampo diretto da Kalvach e Cerv, con il franco-guineano Souaré ed il brasiliano Cadu laterali, mentre davanti in appoggio al riferimento offensivo Chory dovrebbero agire Sulc e Traore, con Vydra come alternativa.

Viktoria Plzen-Fiorentina, le scelte di Italiano

Previste novità in tutti i reparti per la squadra viola, a partire dalla difesa davanti a Terracciano: a destra al posto di Kayode ballottaggio tra Dodô e Faraoni, dalla parte opposta Parisi potrebbe far rifiatare capitan Biraghi, mentre in mezzo si profila il rientro di Martinez Quarta che affiancherà con ogni probabilità Ranieri. Nel cuore della mediana atteso l’impiego di Arthur – subordinato alle sue condizioni fisiche – al fianco di Duncan il quale potrebbe essere preferito a Bonaventura. A guidare l’attacco dovrebbe essere ancora Belotti, anche se è percorribile l’ipotesi di un rilancio di Nzola dal primo minuto pronto a fare staffetta col “Gallo”. Tra le linee si rivedranno Beltran in mezzo e Sottil sul versante mancino, con Nico Gonzalez pronto a fare gli straordinari alternandosi con Ikoné.

Viktoria Plzen-Fiorentina, le probabili formazioni

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka, Heyda, Hranac, Jemelka, Cadu, Kalvach, Cerv, Souaré, Sulc, Traore, Chory. All. Bakos

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, M. Quarta, Ranieri, Parisi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti. All. Italiano

Viktoria Plzen-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Viktoria Plzen-Fiorentina, in programma giovedì 11 aprile alle ore 18.45 alla Doosan Arena di Plzen, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.