Villarreal-Juventus, cosa devono temere i bianconeri del Sottomarino Giallo

Primo round degli ottavi di finale di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci dal pareggio per 1-1 nel derby di campionato contro il Torino, faranno visita martedì 22 febbraio al Villarreal nella sfida di andata. Una gara dalla quale la Vecchia Signora cercherà di uscire indenne per poi staccare il pass per il turno successivo nel match dell'Allianz Stadium, in programma mercoledì 16 marzo. La partita dello Stadio della Ceramica, tuttavia, non sarà priva di insidie, con gli spagnoli, al momento sesti in Liga, che hanno già dimostrato di poter dare filo da torcere alle avversarie nella fase a gironi.

Juventus, tre cose da temere del Villarreal

La rapidità di Danjuma

In assenza dell'infortunato Gerard Moreno, toccherà ad Arnaut Danjuma sostenere il peso dell'attacco spagnolo. L'olandese arriverà alla sfida galvanizzato dalla tripletta realizzata in campionato contro il Granada, che ne ha messo in luce tutte quelle che sono le sue qualità. Rapido ed abile nell'uno contro uno, il giocatore di origini nigeriane può diventare devastante a campo aperto: ecco, quindi, che la Juventus dovrà essere brava a non perdere mai l'equilibrio per non farsi cogliere di sorpresa.

La classe di Lo Celso

È uscito malconcio dalla gara contro il Granada, ma difficilmente Giovani Lo Celso non sarà in campo in una sfida così importante come quella contro la Juventus. L'argentino, il cui cartellino è di proprietà del Tottenham, ama giocare tra le linee in una posizione che crea non pochi grattacapi alle difese avversarie. Per limitarne le scorribande servirà un sostegno anche da parte del centrocampo.

Il calore del pubblico

Il Villarreal può contare su un pubblico particolarmente caldo, con il Sottomarino Giallo che, non a caso, si rende spesso protagonista di grandi prove nel proprio stadio. La formazione di Emery, in casa, ha perso solamente tre volte nel corso di questa stagione: due in campionato (contro Osasuna e Barcellona) ed una in Champions (contro il Manchester United). Ci vorranno sangue freddo e nervi saldi per uscire indenni dallo Stadio della Ceramica.