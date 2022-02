Villarreal-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riparte l'avventura europea della Juventus. I bianconeri, reduci dal pareggio in campionato nel derby con il Torino, faranno visita martedì 22 febbraio al Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (fischio d'inizio alle 21). Una sfida alla quale la Vecchia Signora si presenta dopo aver chiuso al primo posto davanti al Chelsea il girone H, mentre gli spagnoli si sono piazzati in seconda posizione nel gruppo F alle spalle del Manchester United. Un doppio confronto sulla carta alla portata della Vecchia Signora, che però non dovrà prendere sottogamba il "Sottomarino Giallo", che nella prima fase ha ottenuto ben quattro punti in due sfide contro l'Atalanta di Gasperini, costringendo i nerazzurri a chiudere al terzo posto.

Villarreal-Juventus, le scelte di Emery

Emery, per la gara contro la Juventus, dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2, con Lo Celso (out Gerard Moreno) a far coppia in attacco con Danjuma, reduce dalla tripletta realizzata in campionato contro il Granada. In mezzo al campo la coppia formata da Parejo e Iborra con Trigueros e Chukwueze sulle corsie esterne, mentre al centro della difesa ci saranno Albiol e Pau Torres. Terzini Foyth e Pedraza, tra i pali Rulli.

Villarreal-Juventus, le scelte di Allegri

Emergenza in casa bianconera, con Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno degli infortunati Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala, oltre che di Chiesa, per il quale la stagione è già finita. Recupera invece Bonucci, che però dovrebbe partire dalla panchina. Nel 4-3-3 bianconero ci sarà quindi spazio per Danilo al centro della difesa al fianco di De Ligt, con De Sciglio ed Alex Sandro (in vantaggio su Pellegrini) a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo praticamente certi del posto Locatelli e Rabiot, con l'altra maglia contesa da Zakaria e McKennie. A guidare l'attacco ci sarà Vlahovic, con Cuadrado e Morata ad agire ai suoi lati. Tra i pali Szczesny.

Villarreal-Juventus, le probabili formazioni

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Iborra, Chukwueze; Lo Celso, Danjuma. All. Emery

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Villarreal-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Villarreal-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.