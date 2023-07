E' morto Vincenzo D'Amico, genuino simbolo di lazialità

“Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!”. Scriveva così, poco meno di due mesi fa, Vincenzo D’Amico sul suo profilo Facebook: aveva scelto i social per rendere nota la malattia contro cui stava combattendo, ricevendo tantissime testimonianze d’affetto da parte di tifosi ed appassionati. Ma quella che era da considerare a tutti gli effetti una delle bandiere della sponda biancoceleste del calcio capitolino, è stata sopraffatta dalla malattia nella giornata di oggi. D’Amico, nato a Latina il 5 novembre di 68 anni fa, è stato uno degli artefici del successo della Lazio nel campionato 1974, vinto appena diciannovenne collezionando complessivamente 27 presenze e due reti.

Per molti era il “Golden Boy”, proprio per quella sua precocità che lo aveva portato ad impressionare Maestrelli, allenatore dei biancocelesti, che lo inserì nel giro della prima squadra ancora minorenne promuovendolo dalla Primavera. Divenne ben presto simbolo di lazialità avendo vestito quella maglia per 15 stagioni, anche declinando le offerte della Roma che si era interessata a lui, con una parentesi nel Torino (era l’anno 1980/81) con cui si prese la soddisfazione di andare a segno in una competizione europea (due centri in Coppa Uefa). Le ultime perle le regalò a Terni, in C2, in un biennio che lo vedrà anche indossare la fascia di capitano e timbrare ben 20 reti.

Appese le scarpette al chiodo, è stato allenatore, osservatore per la Lazio ed anche dirigente, fino ad assumere nel 2007 – per due anni – la carica di Presidente della Virtus Latina. Ma è soprattutto per il ruolo di commentatore tecnico ed opinionista in varie trasmissioni che verrà ricordato, non solo in Rai, ma anche in diverse emittenti della capitale. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati nelle varie piattaforme social da parte di addetti ai lavori ed amici, ma soprattutto dei tifosi laziali: la Curva Nord in occasione del match dello scorso maggio col Lecce, gli aveva dedicato uno striscione. “D’Amico, cuore laziale: non mollare capitano, la Nord è con te”, la scritta che campeggiava nel settore che è il cuore del tifo biancoceleste. E che oggi piange uno dei suoi simboli.