Chi vincerà il prossimo pallone d'oro

L'era della sfida Cristiano Ronaldo-Messi è finita per la contesa del pallone d'oro. Il portoghese è volato in Arabia Saudita e con la Nazionale ha fatto capire negli ultimi Europei di non essere più quello di una volta, diversa la scelta dell'argentino che è approdato a Miami e nonostante possa alzare la seconda Coppa America di fila, dopo il Mondiale con la Nazionale, non può sperare di essere in cima alla classifica anche questa volta.

Il pallone d'oro cambierà quindi padrone in questo 2024 e la finale degli Europei potrebbe assegnarlo a Jude Bellingham. L'inglese ha vinto Liga e Champions League con il Real Madrid, da assoluto protagonista soprattutto nei primi sei mesi di stagione. E' in pole positione a prescindere dal risultato di domenica, ma se dovesse portare la sua Nazionale in trionfo nessuno potrebbe più strappargli il premio dalle mani. In caso di sconfitta la sua candidatura resterebbe forte, ma potrebbe avanzare quella di Rodri, centrocampista fenomenale che ha conquistato la Premier League con il Manchester City e in caso di successo agli Europei si prenderebbe il secondo trofeo, proprio come Bellingham.

Difficile pensare che possano esserci altri candidati forti, Mbappè dovrà rimandare l'appuntamento dopo le pessime prestazioni con la Francia e l'uscita di scena in Champions League con il PSG prima della finale. In teoria potrebbe esserci Carvajal che come Bellingham è stato protagonista della splendida cavalcata con il Real Madrid e ha anche segnato in finale di Champions League, ma si sa, i difensori difficilmente vincono. Da escludere Lamine Yamal, il sedicenne non ha vinto nulla con il Barcellona e il solo, splendido, Europeo, anche se dovesse arrivare la vittoria, non dovrebbe bastare. Penalizzato dall'ultimo mese Vinicius Junior, altro protagonista con le merengues che però è caduto insieme al Brasile in Coppa America addirittura ai quarti di finale, tra l'altro non giocando la gara con l'Uruguay perché squalificato, un ko pesante che potrebbe precludergli la vittoria del pallone d'oro.