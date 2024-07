Calciomercato Napoli, giornata di visite mediche sia in entrata che in uscita

E' iniziata quest'oggi una settimana davvero importante per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Questa mattina, presso la clinica Villa Stuart in Roma, è arrivato Leonardo Spinazzola per sostenere le visite mediche con il club azzurro. Più tardi, nel pomeriggio, è arrivato presso la struttura sanitaria capitolina è giunto anche lo spagnolo Rafa Marin. In attesa delle...