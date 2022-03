Vitesse-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Parola d’ordine: perseverare. Oltre alla striscia di risultati utili consecutivi che hanno modificato il volto della graduatoria in serie A, la Roma cerca di approcciare nel modo migliore al primo impegno previsto dalla seconda fase – quella ad eliminazione diretta - della Conference League. Al Gelredome di Arhnem i giallorossi portano in dote il...talismano dato dalla continuità realizzativa in in Europa: la Roma fa infatti centro da 20 partite consecutive, per un totale di 52 gol (ad una media di oltre 2,5 reti a partita) ed è a due passi da un record, arrivare a 22, traguardo che solo la Juve in Italia ha raggiunto toccando quota 21. Nella striscia messa a segno dalla formazione giallorossa non solo la Conference League, ma anche i match disputati nelle precedenti edizione delle coppe continentali. Partire bene, in Olanda, sarà determinante. Altrettanto fondamentale sarà non sottovalutare gli olandesi del Vitesse che si sono qualificati agli ottavi superando nel doppio confronto dei play-off il Rapid Vienna, ma nel girone eliminatorio hanno anche preceduto in graduatoria il Tottenham, condannando gli Spurs ad una prematura eliminazione dalla competizione europea.

Vitesse-Roma , le scelte di Letsch

Thomas Letsch dovrebbe scegliere ancora un 3-4-1-2 dinamico, che può tramutarsi in corso d’opera in una difesa a quattro con un tridente offensivo. Tra i pali sicura la presenza di Houwen, mentre in difesa giohceranno Rasmussen, Oroz (millennial croato col vizio del gol) e Doekhi con possibile panchina per l’ex Ajax Bazoer. A centrocampo sui binari laterali dovrebbero agire Dasa a destra ed a sinistra il giustiziere del Tottenham, Wittek. Nella zona centrale largo a Trondstad e Bero, ad alternarsi con Domgjoni (in vantaggio rispetto a Gboho) tra le linee per innescare la coppia d’attacco formata da Openda e Frederiksen, con la “new entry” Grbic a partire dalla panchina.

Vitesse-Roma , le scelte di Mourinho

Tutti disponibili, a parte Spinazzola, per il tecnico giallorosso che ritroverà anche Zalewski partito regolarmente con la squadra dopo il problema alla caviglia accusato nell’ultimo match. Mourinho punta molto sulla Conference, pertanto è lecito attendersi un turn-over moderato, con il terzetto Mancini-Smalling-Kumbulla a schermare Rui Patricio. A centrocampo duello Karsdorp-Maitland Niles (col primo favorito) sul versante destro e il possibile inserimento di El Shaarawy a sinistra in luogo di Vina. In mezzo favoriti dal 1’ Oliveira e Cristante ma Veretout conserva comunque chance di partire titolare, tra le linee Mkhitaryan e Pellegrini a supportare Abraham. Possibili i ricorsi a Perez, Shomurodov e Bove

Vitesse-Roma , le probabili formazioni

Vitesse (3-5-2): Houwen, Oroz, Doekhi, Rasmussen, Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek, Frederiksen, Openda. All. Letsch

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Vina, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Vitesse-Roma , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Vitesse-Roma sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.