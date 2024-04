Da presunto “scarso” a leader del PSG: anno nuovo, Vitinha nuovo

Se fosse una semplificazione matematica, la riduzione ai minimi termini sarebbe semplice: “Tutta colpa di Messi e Galtier, tutto merito di Danilo Pereira e Luis Enrique”. In realtà, capire come uno dei giocatori finiti maggiormente nell’occhio del ciclone nella scorsa semi-fallimentare stagione – trascorsa vincendo, ça va san dire, solo in patria – sia diventato un punto di forza del Paris Saint Germain, è un esercizio leggermente più complesso. Eppure, nel quel contesto calcistico ora mutato in cui si trova adesso a muoversi, sembra che Vitinha, ventiquattrenne centrocampista portoghese, abbia davvero trovato la sua zona di comfort, o meglio ancora l’habitat naturale nel quale esprimersi a proprio agio e motivare quei 41 milioni e mezzo spesi per portarlo dalla Ribeira dove è arrivato da adolescente fin sotto la Tour Eiffel.

Tanti infatti ne erano serviti per pagare la clausola rescissoria messa sul contratto che lo legava al Porto, secondo alcuni troppi in relazione ad un vissuto calcistico di alto livello relativamente breve: un’unica stagione, comunque coi fiocchi, disputata nella serie A portoghese, dopo essersi fatto le ossa in prestito al Wolverhampton in Premier, rendendo la sua prima rete della carriera da “pro” tutt’altro che banale (un siluro da 35 metri nel quarto turno di FA Cup contro il Chorley). Le difficoltà arrivano una volta sbarcato in Francia: gioca con regolarità, complici i reiterati problemi fisici di Renato Sanches, ma con altrettante costanza viene sostituito e “beccato” dall’esigente pubblico parigino e dalla stampa. Che riporta anche la voce (smentita però a distanza di tempo) di un alterco durante una seduta di allenamento con Messi, che lo avrebbe apostrofato come “scarso” dopo essere stato toccato duro nel corso di una partitella in famiglia.

L’essere indicato come uno dei flop del mercato estivo (insieme a Fabian Ruiz) da parte dei senatori dello spogliatoio, in base a ricostruzioni trapelate e riportate dall’Equipe, nonché l’appartenenza a quel gruppo di atleti sbarcati in massa al PSG appartenenti alla scuderia di Jorge Mendes (la cui influenza in seno al club per il numero elevato di assistiti è stata motivo di insofferenza da parte dei vertici societari), avevano messo in bilico, dopo appena dodici mesi, la sua permanenza a Parigi. A convincerlo, il suo compagno di nazionale Danilo Pereira, ed anche la fiducia del neo tecnico Luis Enrique che lo ha riproposto come fulcro di una mediana nella quale sa svolgere compiti da play puro, avanzando anche il suo raggio d’azione fungendo da trequartista.

E poi, ci sono i gol. Quelli segnati in una nuova stagione che ha regalato un nuovo giocatore: sono già sette, a cui si aggiungono cinque assist, maturati con un impiego costante dal primo minuto come avvenuto anche la stagione passata, ma con un rendimento complessivo decollato. Il prossimo step è rappresentato dalla consacrazione nella Seleção das Quinas, che lo ha visto collezionare una ventina di presenze e che lo vede tra i candidati per pilotare il centrocampo ai prossimi campionati europei. Anno nuovo, “Vitinha nuova”: da presunto scarso a leader in pochi mesi è un grande – e meritato – balzo.