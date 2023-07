Chi potrebbe acquistare Vlahovic e Chiesa

Di incedibile, in casa Juventus, non c'è nessuno. Sì, perché i bianconeri, alle prese con una situazione economica non delle migliori, aggravata dalla mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League, hanno bisogno di monetizzare per far respirare le casse del club. E così, agli "esuberi" Bonucci, Arthur, McKennie e Zakaria, si potrebbero aggiungere alla lista dei partenti altri giocatori, anche tra i big. Come nel caso, ad esempio, di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, forse i due pezzi più pregiati all'interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

I club interessati a Vlahovic

Partiamo dalla situazione di Vlahovic, reduce da una stagione non in linea con le aspettative e condizionata da qualche problema fisico di troppo. Nei suoi confronti Allegri pare aver perso gradualmente fiducia, tanto che il tecnico preferirebbe sostituirlo con un usato sicuro quale Romelu Lukaku. Ed anche il club, tutto sommato, lascerebbe partire l'attaccante senza troppi rimpianti di fronte ad una buona offerta che possa permettere alla Vecchia Signora di riprendere quanto meno gli 80 milioni di euro investiti un anno e mezzo fa per acquistarne il cartellino dalla Fiorentina. Cifra che potrebbe mettere sul piatto il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Sullo sfondo, poi, anche il Tottenham, che potrebbe puntare su Vlahovic in caso di cessione di Harry Kane. Al momento più defilato il Chelsea.

I club interessati a Chiesa

Quella passata, per Chiesa, è stata una stagione di sofferenza, in cui l'esterno ha faticato enormemente a tornare sui livelli di rendimento ammirati prima del grave infortunio al ginocchio. Non per questo, tuttavia, sono venuti a mancare estimatori nei suoi confronti, soprattutto in Premier League. Il giocatore piace in particolar modo all'Aston Villa, destinazione che però non lo convince del tutto: Chiesa, in caso di addio alla Juventus, preferirebbe infatti approdare in un club che prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. Come il Liverpool ed il Newcastle, ad esempio, che da tempo monitorano la posizione dell'ex calciatore della Fiorentina senza però aver ancora avanzato una vera e propria offerta, o il Barcellona, che lo vorrebbe come contropartita nell'affare Kessie.