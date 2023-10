Juventus, le condizioni di Vlahovic e Chiesa

I casi Pogba e Fagioli, in questi giorni, non hanno certo contribuito a rendere l'ambiente particolarmente sereno, ma la Juventus, reduce prima della sosta dalla vittoria nel derby con il Torino, è chiamata a mantenere alta la concentrazione sul campo. I bianconeri, domenica 22 ottobre (fischio d'inizio alle 20.45), faranno infatti visita al Milan di Stefano Pioli in una gara fondamentale per capire quali possano essere le reali ambizioni degli uomini di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora, al momento, occupa infatti a pari merito con la Fiorentina il terzo posto in classifica con i suoi 17 punti, quattro in meno dei rossoneri, leader solitari del torneo. Conquistare un risultato positivo a San Siro, servirebbe quindi a dare un segnale importante alle concorrenti.

L'attenzione di Allegri, in questi giorni, è concentrata sulle condizioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, entrambi costretti a rimanere ai box nel derby con il Torino. Notizie positive sembrano arrivare soprattutto sul conto del serbo, il quale starebbe gradualmente smaltendo i problemi alla schiena accusati nell'ultimo periodo. Il centravanti dovrebbe presto rientrare in gruppo ed essere quindi a disposizione per il match con il Milan.

Situazione ancora più incerta, invece, per Chiesa. Il giocatore, nei giorni scorsi, ha dovuto alzare bandiera bianca per gli impegni della Nazionale lasciando il ritiro di Coverciano. Sul suo possibile impiego se ne saprà qualcosa in più soltanto a ridosso del match, anche se filtra un cauto ottimismo per vedere l'attaccante quanto meno in panchina.