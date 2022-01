Vlahovic-Juventus, c'è l'offerta: perché l'affare può andare in porto

A caccia del grande colpo. La Juventus, attualmente quinta in campionato ed alla ricerca di un posto tra le prime quattro per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, vuole rinforzare il proprio reparto offensivo, che fin qui, in questa prima parte di stagione, ha palesato non poche difficoltà. E dopo i sondaggi per i vari Azmoun, Aubameyang, Scamacca, Martial e Icardi, la dirigenza avrebbe rotto gli indugi andando all'assalto di quello che è un vecchio pallino: Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina, che con ogni probabilità non rinnoverà il proprio contratto con i viola, in scadenza nel giugno 2023, è da tempo seguito dai bianconeri, che, nelle scorse ore, hanno avanzato la prima offerta ufficiale.

Juventus, c'è l'offerta per Vlahovic: nell'affare anche Kulusevski

La Juventus, per portare il serbo a Torino già a gennaio, avrebbe messo sul piatto 35 milioni di euro più il cartellino di Dejan Kulusevski, valutato altrettanto dai bianconeri. Un'offerta importante che, però, potrebbe non bastare a convincere il presidente dei toscani Rocco Commisso. Sul giocatore, infatti, si registra il forte interesse anche dell'Arsenal, che sarebbe pronto ad immettere nelle casse viola ben 68 milioni cash proponendo a Vlahovic un contratto da 18 milioni di euro lordi a stagione. Ed anche il profilo di Kulusevski potrebbe non convincere del tutto, non tanto per le indiscusse qualità tecniche dell'ex Parma, quanto per questioni di pragmaticità: la Fiorentina, sulle corsie esterne offensive, è già abbondantemente coperta in questo momento.

La Vecchia Signora, tuttavia, sarebbe destinazione particolarmente gradita al serbo, desideroso di mettersi alla prova in un top club e affascinato dall'idea di vestire la maglia bianconera. La palla, adesso, è nelle mani della Fiorentina, che, visto anche l'arrivo nei giorni scorsi di Piatek, potrebbe decidere di lasciar partire subito il centravanti, capocannoniere del campionato di Serie A con le diciassette reti già messe a segno nella prima parte del torneo.