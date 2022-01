Allegri non ha più alibi: con Vlahovic un fallimento non andare in Champions

Un colpo in grado di spostare gli equilibri nella lotta Champions. La Juventus, in questa sessione invernale di calciomercato, si è aggiudicata le prestazioni di Dusan Vlahovic, il cui approdo alla Vecchia Signora è ormai in attesa soltanto dell'ufficialità. Un affare da 75 milioni di euro, con i bianconeri che, con questa mossa, hanno mostrato la feroce determinazione di non perdere il treno che porta alla prossima edizione della massima competizione continentale. E che, adesso, non concede più alibi a Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina juventina la scorsa estate al posto dell'esonerato Andrea Pirlo ed incapace, almeno fin qui, di ripetere i fasti della sua prima esperienza sotto la Mole.

Allegri, obbligo Champions con l'arrivo di Vlahovic

Parliamoci chiaro, la prima parte di stagione della Juventus è stata ampiamente al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali. Basta tornare indietro con la mente alla scorsa estate, quando, alla vigilia del nuovo torneo, quasi tutti davano come grandi favoriti alla conquista dello scudetto proprio i bianconeri. La realtà di oggi, invece, è impietosa: soltanto un quinto posto in classifica, con la vetta già distante undici punti (potenzialmente quattordici, visto che l'Inter capolista ha una gara in meno).

Un andamento lento spesso giustificato dallo stesso Allegri, che, a più riprese, ha dichiarato di sapere quali fossero le difficoltà che lo attendevano e che era tornato per aprire, gradualmente, un nuovo ciclo. Ed il tecnico, tutti i torti, in fondo non li aveva, considerato che la rosa attuale della Juventus, malgrado venga magnificata da qualche opinionista, non è che sia poi proprio una corazzata. Ora però, con l'arrivo di Vlahovic, il quarto posto non può più sfuggire. Non può più sfuggire perché sarebbe assurdo non staccare il pass per la Champions quando in rosa si può disporre di uno dei talenti più interessanti sul panorama mondiale nonché attuale capocannoniere del campionato di Serie A, così come assurdo sarebbe gettare alle ortiche un investimento di tale portata operato dalla socirtà.

Per Allegri, insomma, il tempo degli alibi è finito: o chiude il torneo tra le prime quattro o la sua seconda avventura in bianconero, iniziata tra gli scricchiolii, sarà un completo fallimento.