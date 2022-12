Juventus, quando rientra Vlahovic

È stato un fine 2022 da dimenticare, quello vissuto da Dusan Vlahovic. Il serbo, nell'ultima parte dell'anno, è stato infatti costretto a fare i conti con una condizione fisica precaria, tanto che la sua ultima apparizione con la maglia della Juventus risale addirittura allo scorso 25 ottobre, quando i bianconeri subirono la pesante sconfitta contro il Benfica in Champions League. L'attaccante è alle prese con una fastidiosa pubalgia, che ne ha limitato l'impiego anche ai Mondiali in Qatar, durante i quali è sceso in campo per 66 minuti contro il Brasile e per 55 minuti con la Svizzera. Problema che adesso si è riacutizzato e che mette in forte dubbio la presenza dell'ex giocatore della Fiorentina per la ripresa del campionato, prevista per mercoledì 4 gennaio.

Quando potrebbe tornare in campo Vlahovic

Vlahovic, in questi giorni, sta svolgendo un lavoro personalizzato tra palestra e terapie e, a questo punto, difficilmente potrà essere in campo, almeno dal primo minuto, nella sfida contro la Cremonese. Il centravanti rischia di saltare anche il successivo impegno contro l'Udinese, con l'obiettivo che sarebbe quello di tornare a piena disposizione per il big match contro il Napoli, in programma allo stadio Maradona il 13 gennaio. Al momento, tuttavia, regna l'incertezza e lo staff bianconero potrebbe percorrere la via della cautela, dando l'ok per il suo impiego soltanto in presenza delle opportune garanzie per evitare pericolose ricadute.

Fino a quando Vlahovic non sarà pienamente recuperato, Massimiliano Allegri, per il suo attacco, si affiderà a Milik, Kean e Di Maria: l'argentino, appena laureatosi campione del mondo con la sua Argentina, sarà chiamato ad offrire un contributo ben più consistente rispetto a quanto visto nella prima parte di stagione.